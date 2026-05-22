Просить деньги у Бога: священник раскрыл, как правильно молиться о материальном

Просить у Бога деньги и материальное благополучие не запрещено, но это не должно становиться целью христианской жизни. Православный священник Владислав Береговой в беседе с RT объяснил, как правильно относиться к деньгам верующему человеку, почему «евангелие процветания» — это ловушка и что делать, если Бог не дает просимого.

Как рассказал священник, у неопятидесятников существует так называемое «евангелие процветания», где они цитируют отдельные стихи из Библии — например, из книги пророка Малахии («Я изолью вам благословение до избытка») или из Третьего послания Иоанна («желаю тебе здравия и преуспевания»).

Однако, по словам Берегового, цитируя эти строки, они забывают главную суть. Господь в Евангелии от Матфея сказал: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». Это означает, что материальное благополучие не является знаком особой Божьей любви, а нищета, в свою очередь, не знак проклятия.

В православии, пояснил священник, считается, что денег должно быть ни много ни мало — их должно быть достаточно. Апостол Павел в Первом послании к Тимофею писал: «Если имеем пищу и одежду, будем довольны тем». Главное, стремясь к большему, не забывать быть благодарным за то, что уже есть.

Просить деньги, по словам священника, можно, но с важным условием: «Да будет воля Твоя». Если Господь дает просимое — нужно благодарить и делиться с ближними. Если же не дает — это повод задуматься о смене работы или профессии, либо о поиске дополнительного заработка в рамках своих компетенций. Священник подытожил, что верующим не стоит искать «евангелия процветания» — искать следует Евангелие Креста и Воскресения.

«Или о дополнительном заработке в рамках своих компетенций. И не ищите „евангелия процветания“ — ищите Евангелие Креста и Воскресения. Там наше истинное богатство — Христос. Ибо „где сокровище ваше, там будет и сердце ваше“, как сказано в Евангелии от Матфея», — подытожил он.

