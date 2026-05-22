«Чемоданное настроение»: Гроб воровал люксовые сумки с багажной ленты во Вьетнаме и попался

Хабаровский путешественник с говорящей фамилией Гроб обчищал багажную ленту в аэропорту Вьетнама. Схема была проста: прилетал из Бангкока без вещей, ждал бесхозные люксовые чемоданы, хватал и улетал обратно. Теперь он сам за решеткой. Об этом сообщает Lenta.ru.

Постоянно курсируя между Таиландом и Вьетнамом, мужчина по фамилии Гроб облюбовал один и тот же аэропорт. Прилетая налегке, он направлялся к багажной ленте и терпеливо ждал, когда появятся дорогие, никем не востребованные чемоданы. Жертвами вора становились туристы из Австралии и Тайваня, чьи сумки с брендовой одеждой, электроникой и пачками наличных уплывали в чужие руки.

Гроб действовал нагло, но тупо. Одно и то же место, одинаковый почерк. В итоге на него пожаловались. Полиция взяла рецидивиста тепленьким. Он признал вину, сознался в краже двух чемоданов и одной женской брендовой сумки. Впрочем, оперативники не сомневаются, что эпизодов гораздо больше. Сейчас хабаровчанин ждет суда во вьетнамской тюрьме. Светит ему, скорее всего, реальный срок и депортация с черной меткой на въезд.

