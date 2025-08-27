РЭО и «Экоход» объявили о расписании осенней серии онлайн-занятий для школьников и преподавателей

Серия вебинаров стартует 11 сентября и завершится в конце октября. Программа охватывает темы, связанные с практическими советами по участию в конкурсе «Зеленая премия», основными принципами экономики замкнутого цикла, экологическим добровольчеством и образовательной деятельностью, а также методами организации экологически ответственных событий.

В пресс-службе РЭО отметили, что главная задача этой инициативы — показать учащимся и учителям, как принципы устойчивого развития могут быть реализованы на практике в повседневной жизни. Осенний цикл онлайн-лекций направлен не только на углубление знаний, но и на мотивацию к созданию собственных инициатив, способствующих улучшению экологической ситуации в регионах.

Первый вебинар, проведение которого запланировано на 11 сентября, предназначен для педагогов и будет посвящен деталям правильного оформления документов для участия в конкурсе «Зеленая премия».

Второй онлайн-семинар, 17 сентября, расскажет школьникам о возможностях участия в экологическом волонтерском движении.

В октябре состоятся еще три встречи: 1 октября ребята узнают про особенности циклической экономики, 15 октября преподавателям расскажут, как сделать мероприятия экологически чистыми, а 22 октября учителя познакомятся с лучшими практиками в сфере экологического образования, которые продемонстрируют победители конкурса «Зеленая премия».