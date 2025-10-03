РЭО и ФАС подтвердили, что ценообразование в ЖКХ находится под строгим государственным контролем

Во исполнение требований предостережения ФАС Российский экологический оператор официально заявил, что информация о значительном росте цен на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) не соответствует действительности. Существенного увеличения стоимости утилизации отходов ожидать не стоит, так как тарифы на данную услугу ограничены предельными индексами, установленными Правительством РФ в соответствии с Распоряжением № 3287-р от 15.11.2024.

На 2025 год для каждого региона Российской Федерации определены индивидуальные параметры, ограничивающие возможный рост платы за коммунальные услуги. Плановое повышение тарифов было произведено 1 июля текущего года, и дальнейшее увеличение до конца года не планируется. Следующая корректировка тарифов намечена на 1 июля 2026 года, и ожидается, что она будет соответствовать уровню инфляции.

«При этом тарифы и предельные индексы, ограничивающие их рост, для каждого региона определяются индивидуально. Так, например, предельный индекс в Республике Алтай составляет 8,8%, в Ненецком автономном округе — 9,6%, а в Астраханской области — 10,7%. Показатель определяет рост платежа за все коммунальные услуги в целом — в сферах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения, обращения с отходами. Темп роста предельного индекса устанавливается Правительством. Возможность незапланированного роста тарифов в области обращения с ТКО исключена», – сообщили в пресс-службе РЭО.

Ранее ФАС обратила внимание РЭО на необходимость избегать действий, которые могут нарушить антимонопольное законодательство. В связи с этим РЭО провел внутреннюю проверку и разъяснительную работу с сотрудниками о недопустимости публичных высказываний, которые могут быть расценены как нарушение антимонопольных норм (в частности, положений части 5 статьи 1 Закона о защите конкуренции).