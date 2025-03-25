РЭО и МГТУ им. Баумана запустили лабораторию по переработке отходов

Российский экологический оператор (РЭО) и Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Баумана объявили об открытии совместной научно-исследовательской лаборатории «Технологии переработки отходов». Новое подразделение будет заниматься разработкой передовых методов утилизации промышленных отходов и отходов из пластика.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, создание этой лаборатории на базе ведущего технического вуза страны является важным шагом к формированию экономики замкнутого цикла. Он напомнил, что в соответствии с национальными целями к 2030 году не менее четверти всех отходов должны быть переработаны и использованы повторно. Для достижения этой цели необходимы новые технологии и квалифицированные специалисты. Буцаев выразил уверенность, что совместная лаборатория станет эффективной площадкой для решения этих задач.

Среди приоритетных направлений исследований лаборатории значатся: переработка золошлаковых отходов, образующихся на заводах по сжиганию мусора; комплексная утилизация отходов энергетической отрасли для извлечения ценных веществ; переработка пластика в топливо с использованием технологии пиролиза.

Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин отметил, что новая лаборатория расположена в корпусе «Технологии защиты природы», который посвящен вопросам экологии и продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что работа в данном направлении имеет стратегическое значение, и инженеры университета разрабатывают технологии для мониторинга и защиты окружающей среды. Открытие лаборатории совместно с РЭО является подтверждением поддержки этого приоритетного направления.

Помимо научно-исследовательской деятельности, лаборатория будет функционировать как платформа для обмена опытом и знаниями в сфере переработки отходов, включая информацию о технологиях, законодательных актах и отраслевых решениях. Студенты получат возможность участвовать в научных исследованиях.

В рамках работы лаборатории эксперты РЭО и его партнеры будут вовлечены в образовательный процесс на различных уровнях (бакалавриат, магистратура, специалитет, дополнительное профессиональное образование). Они также будут оказывать поддержку студентам в прохождении практики и подготовке курсовых и дипломных работ.