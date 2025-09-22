РЭО и Минстрой провели обсуждение относительно интеграции систем учета отходов и ГИС ЖКХ

«В связи с отсутствием взаимосвязи и интеграции, государственные органы и региональные операторы часто сталкиваются с необходимостью дублировать информацию в двух системах. Это касается, в частности, сведений о локациях сбора и накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), норм накопления и договорах по обращению с отходами. При поддержке РЭО состоялся диалог с Минстроем относительно объединения с ГИС ЖКХ. Министерство природы подготовит предложения, разработанные в сотрудничестве с РЭО, для Минстроя, включая изменения в нормативные акты, чтобы освободить поставщиков от необходимости дублирования данных», — подчеркнули в пресс-службе РЭО.