РЭО и Минстрой провели обсуждение относительно интеграции систем учета отходов и ГИС ЖКХ
Фото: [Медиасток.рф]
Российский экологический оператор выдвинул инициативу по снижению нагрузки на региональные ведомства и органы власти в контексте ввода данных в системы, касающиеся обращения с отходами и жилищно-коммунального сектора. В рамках предложений было рассмотрено возможность интеграции федеральной государственной информационной системы (ФГИС УТКО) с ГИС ЖКХ.
«В связи с отсутствием взаимосвязи и интеграции, государственные органы и региональные операторы часто сталкиваются с необходимостью дублировать информацию в двух системах. Это касается, в частности, сведений о локациях сбора и накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), норм накопления и договорах по обращению с отходами. При поддержке РЭО состоялся диалог с Минстроем относительно объединения с ГИС ЖКХ. Министерство природы подготовит предложения, разработанные в сотрудничестве с РЭО, для Минстроя, включая изменения в нормативные акты, чтобы освободить поставщиков от необходимости дублирования данных», — подчеркнули в пресс-службе РЭО.
Также важно отметить, что в системах существуют различия в процедурах и сроках представления данных. Например, в ФГИС УТКО местные власти обязаны вносить сведения о местах накопления ТКО в течение 10 рабочих дней после изменений, тогда как региональный оператор в ГИС ЖКХ должен предоставить информацию не позднее 10 дней после подписания договора на услуги по обращению с ТКО. Это может привести к несоответствиям в данных, отображаемых в ФГИС УТКО и ГИС ЖКХ.