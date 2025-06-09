РЭО и регионы приступили к разработке региональных программ по вовлечению вторичного сырья в производственный цикл

Российский экологический оператор установил единые стандарты для разработки региональных планов, ориентированных на использование отходов в качестве вторичных ресурсов в экономике. Эта инициатива станет важной частью федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и внесет вклад в достижение национальной цели – возвращение не менее 25% отходов в экономику к 2030 году. Обсуждение деталей плана прошло на заседании штаба по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Координационном центре правительства РФ.

«В региональных планах будет подробно описано, как регионы намерены развивать переработку отходов, замещать первичное сырье вторичным и устранять препятствия для внедрения принципов экономики замкнутого цикла. Важно выявить существующие проблемы и определить необходимые технологические решения. Эти программы призваны уменьшить объемы отходов, снизить негативное воздействие на окружающую среду и одновременно стимулировать развитие бизнеса», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Программы будут структурированы и включать в себя: анализ текущей ситуации в области образования и переработки вторичных ресурсов, определение кооперационных связей, оценку возможностей замены первичных материалов вторичными, анализ уровня технологического обеспечения, а также подробный план действий.

Особое внимание будет уделено межведомственному взаимодействию: в процессе будут участвовать не только профильные министерства и ведомства, но и организации, ответственные за строительство, транспорт и другие отрасли.

В ближайшее время РЭО предоставит регионам методические рекомендации и техническое задание. Кроме того, во второй половине июня начнутся обучающие семинары. РЭО будет оказывать всестороннюю поддержку регионам на протяжении всей работы.