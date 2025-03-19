РЭО и РУДН стали партнерами в рамках экологической конференции

Российский экологический оператор (РЭО) выступит партнером на XXVI международной научно-практической конференции, посвященной актуальным вопросам экологии и рациональному использованию природных ресурсов, которая пройдет в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы с 25 по 27 апреля.

Денис Буцаев, глава РЭО, заявил, что устойчивое развитие — это фундаментальный аспект современной экономики. Он акцентировал внимание на том, что технологический прогресс и инновации это ключевые факторы успешного развития большинства секторов. РЭО, поддерживая конференцию в РУДН, приглашает всех, кто заинтересован в создании экономики замкнутого цикла и снижении антропогенного воздействия на окружающую среду, принять участие в мероприятии. Особый интерес представляет секция «Устойчивое развитие и биоэкономика: объединение ресурсов и инновационные технологии», где выступят эксперты РЭО, научные деятели из России, Казахстана, Узбекистана, а также представители университетов из Белоруссии, Зимбабве, Кубы, Киргизии, Бразилии и Индонезии. Она состоится 25 апреля.

Анна Курбатова, кандидат биологических наук и доцент Института экологии РУДН, подчеркнула, что конференция по биоэкономике является уникальной платформой для обмена опытом и знаниями, где эксперты из науки, бизнеса и политики могут совместно работать над созданием экологически устойчивого будущего. Обсуждение передовых решений и эффективных подходов в области биоэкономики необходимо для достижения целей устойчивого развития и сохранения планеты.

Конференция пройдет в Москве. Заявки на участие принимаются до 31 марта.