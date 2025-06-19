РЭО и «Сибстекло» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере переработки отходов стекла

Подтверждением серьезности намерений стало подписание соглашения о стратегическом взаимодействии между главой Российского экологического оператора (РЭО) Ириной Тарасовой и генеральным директором «Сибирского стекла» Антоном Мором в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Тарасова подчеркнула, что в России ежегодно образуется около пяти миллионов тонн стеклоотходов, но лишь незначительная часть подвергается переработке. Основные проблемы заключаются в недостаточном количестве современных перерабатывающих предприятий и отсутствии отлаженной системы раздельного сбора мусора. По ее мнению, «Сибстекло», следуя принципам экономики замкнутого цикла, оказывает существенное влияние на защиту окружающей среды, активно развивая инфраструктуру переработки и улучшая логистику даже из отдаленных регионов.

Мор отметил, что плодотворное сотрудничество с РЭО позволило компании создать эффективную систему обращения с отходами. Одним из результатов стало открытие технологического комплекса, способного перерабатывать 132 тысячи тонн вторсырья в год.

«Сибстекло», являясь резидентом экопромышленного парка, расположенного в Новосибирской области, планирует значительно нарастить свои мощности. Цель компании — увеличить долю использования стеклобоя до 60-80% и довести объем выпускаемой продукции до одного миллиарда единиц в год.

Мор добавил, что компания протестировала различные методы переработки вторичного стекла и определила ключевые задачи для ускорения формирования устойчивых потоков стеклоотходов. Среди них — предоставление субсидий на транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО) из удаленных районов, организация пунктов сбора в муниципалитетах и совершенствование сортировки отходов. Он выразил уверенность, что подписанное соглашение открывает новый этап в сотрудничестве компании с РЭО и выразил надежду, что опыт компании будет использован для разработки и внедрения масштабных решений в области переработки стекла.

«Сибирское стекло» (входит в РАТМ Холдинг) занимает одну из лидирующих позиций среди предприятий, занимающихся переработкой стеклоотходов в России, и имеет статус «Партнер национальных проектов России».