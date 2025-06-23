РЭО и специалисты из Китая обсудили развитие сферы обращения с отходами

В ходе онлайн-встречи 23 июня, организованной в формате заседания рабочей группы по взаимодействию в сфере управления отходами, представители Российского экологического оператора (РЭО) провели дискуссию с китайскими коллегами, посвященную обмену опытом в области переработки отходов.

На онлайн-мероприятии, являющемся частью Подкомиссии по сотрудничеству в области защиты окружающей среды Комиссии, занимающейся организацией регулярных встреч между главами правительств России и Китая, стороны обсудили подходы к регулированию отрасли и возможности применения цифровых технологий.

«В РЭО убеждены, что обмен международными практиками имеет решающее значение для прогресса отрасли. Такие встречи позволяют определить общие цели и адаптировать лучшие мировые методики. Мы видим большой интерес к нашим цифровым разработкам и системам учета отходов, применяемым в России, и открыты к взаимодействию с зарубежными партнерами», – сообщили в пресс-службе РЭО.

В заседании от российской стороны участвовали представители РЭО, включая директора по технологическому развитию Леонида Неганова и специалистов, отвечающих за направления цифровизации и международной деятельности.

В ходе встречи стороны рассмотрели специфику национальных законодательных баз в области управления отходами, поделились опытом внедрения цифровых систем мониторинга и учета, а также наметили приоритетные направления для дальнейшего взаимодействия.

Планируется, что рабочая группа продолжит работу в рамках российско-китайского сотрудничества, разрабатывая совместные инициативы и проводя обмен технической информацией.