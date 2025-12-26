РЭО и Университет им. А. Н. Косыгина дали старт второму циклу подготовки специалистов в области экодизайна

РЭО и РГУ им. А. Н. Косыгина вновь открывают прием заявок на расширенный курс повышения квалификации «Эко-дизайн в индустрии моды: передовые материалы и методы». Цель программы — подготовить профессионалов, способных эффективно работать в условиях экономики замкнутого цикла.

«Современная мода и текстильная промышленность испытывают острую потребность в ресурсах, и прогресс в этой сфере невозможен без освоения новых знаний, а также системного экологического образования, – подчеркнули в пресс-службе РЭО. – В рамках партнерства с Университетом Косыгина нами разработан практико-ориентированный курс, который даст специалистам действенные инструменты для интеграции экологичных решений в производственные и дизайнерские процессы, что поможет минимизировать негативное воздействие отрасли на окружающую среду».

Об открытии второго этапа обучения было объявлено по итогам заседания Консорциума РЭО «Экологическое обновление модной индустрии: специалисты, технологии, решения», состоявшегося 19 декабря 2025 года в стенах Университета Косыгина. На встрече представители университетов, бизнеса и эксперты обсудили итоги первого набора слушателей и перспективы совершенствования образовательных программ в области устойчивой моды и текстильного производства.

РГУ им. А. Н. Косыгина, являясь участником Консорциума «Экономика замкнутого цикла» с 2024 года, активно развивает направление дополнительного профессионального образования по таким направлениям, как экодизайн, экологически безопасные технологии и ответственное производство. Первый набор слушателей на программу подтвердил высокий интерес со стороны отрасли и необходимость углубленных знаний в сфере экологичных материалов и проектирования.

Второй поток программы ориентирован на специалистов текстильной и обувной промышленности, преподавателей профильных учебных заведений и студентов старших курсов. В течение трех месяцев в онлайн-формате слушатели изучат современные подходы к экологическому проектированию, принципы выбора экологически чистых материалов, методы создания продукции с длительным сроком службы, а также технологии, обеспечивающие прозрачность цепочек поставок и социально ответственное производство. Учебный план включает в себя теоретическую подготовку и практические занятия, направленные на применение полученных знаний в реальных производственных условиях.

Начало трехмесячного курса запланировано на 24 февраля 2026 года. Подробную информацию о программе можно найти на сайте дополнительного образования Университета Косыгина.