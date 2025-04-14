РЭО и власти Янгона провели встречу по пилотному проекту переработки ТКО

Представители РЭО провели переговоры с членами Делового совета Россия АСЕАН, Российско-Мьянманского Делового совета, а также с руководителями Комитета по развитию города Янгон (Мьянма). Главной темой обсуждения стала возможность запуска экспериментального проекта по возведению комплекса для переработки твердых коммунальных отходов в столице Мьянмы.

«Эксперты РЭО изучили статистику, касающуюся системы утилизации отходов в Янгоне. Опираясь на данные о составе мусора и применяемых тарифах, мы планируем провести предварительную оценку. Затем, совместно с мьянманскими партнерами, мы разработаем концепцию пилотного проекта, предусматривающего строительство предприятия с использованием российских технологий и оборудования. Данное взаимовыгодное сотрудничество поспособствует продвижению российской продукции на мировой арене», — подчеркнула руководитель РЭО Ирина Тарасова.

Ранее власти Мьянмы высказывали заинтересованность в реализации этого совместного начинания. Российские и мьянманские специалисты продолжат поддерживать связь и обмениваться информацией в онлайн-формате. Кроме того, рассматривается возможность организации поездки российской делегации, включающей специалистов РЭО, в Янгон для более глубокого анализа системы обращения с отходами и обмена опытом.