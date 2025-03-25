РЭО и власти Московской области запустят серию экологических игр

Российский экологический оператор (РЭО) в сотрудничестве с областным Министерством по контролю за состоянием территорий и жилищного фонда запустят интерактивные состязания на базе приложения «Уберу». Главная цель мероприятия — стимулировать формирование экологически осознанного поведения у населения. Победителей ждут награды.

Глава РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что экологическое образование ключевой элемент в формировании полезных привычек и трансформации образа жизни граждан. Важно понимать, как работает раздельный сбор отходов, принципы циклической экономики и вклад каждого в сохранение окружающей среды. Экоинициатива на платформе «Уберу», осуществляемая совместно с Министерством чистоты Подмосковья, направлена на то, чтобы сделать этот процесс интересным и обучающим.

Игры пройдут в пять этапов с конца марта по конец сентября 2025 года. В течение полугода участникам будет предложено выполнить 25 заданий, среди которых поиск пунктов приема вторсырья (текстиля, батареек), нанесение их на карту, сдача отходов на переработку, выявление незаконных свалок и другие полезные действия.

Заместитель председателя областного правительства, министр по содержанию территорий и жилищному надзору Владислав Мурашов отметил, что этот проект первый в своем роде в регионе, организованный в таком широком масштабе, в том числе с использованием цифровых технологий. Планируется привлечь большое количество участников разных возрастных групп. Регулярное выполнение простых заданий будет вознаграждаться баллами. Основная задача вовлечь как можно больше жителей области в экологическую тематику и увеличить объемы перерабатываемых отходов. В качестве партнеров в проекте участвуют более 20 компаний, в том числе известные рестораны, торговые сети и перерабатывающие предприятия.

Участники будут накапливать баллы за выполнение заданий. По завершении каждого этапа будут определены три победителя в каждой из трех возрастных категориях (до 15 лет, до 50 лет и старше 50 лет). 25 лучших участников получат специальные призы.

Для участия в экоиграх необходимо установить приложение «Уберу» (доступно в магазинах приложений), зарегистрироваться, выполнять еженедельные задания и предоставлять отчетность по каждому из них.