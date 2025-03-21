РЭО начал прорабатывать введение штрафов за непередачу данных с весов на объектах ТКО

Российский экологический оператор и ФАС рассматривают возможность применения штрафных мер к организациям, работающим с твердыми коммунальными отходами (ТКО), если у них не будет данных о взвешивании отходов. Этот вопрос обсуждался на совещании штаба по организации обращения с ТКО, которое прошло в Координационном центре Правительства.

По данным Российского экологического оператора, из 1347 объектов, зарегистрированных во ФГИС УТКО, только 41,7% (562 объекта) передают данные с весовых постов. Глава РЭО, Денис Буцаев, отметил, что отсутствие весового контроля способствует непрозрачному учету отходов. В связи с этим, РЭО совместно с ФАС разрабатывают меры по введению штрафов за отсутствие данных весового контроля и телеметрии в системе ФГИС УТКО.

Только в 10 регионах обеспечена полная передача данных о взвешивании отходов во ФГИС УТКО. В их число входят Амурская, Волгоградская, Калининградская, Кировская, Самарская, Тюменская области, а также Республики Адыгея, Крым, Хакасия и Нижегородская область.

Если автоматическая передача данных невозможна, объекты обязаны вносить информацию в систему ФГИС УТКО вручную.

Кроме того, во ФГИС УТКО должны быть загружены планы мероприятий по ключевым направлениям деятельности в сфере обращения с ТКО. Калужская область, Республика Дагестан и Чукотский автономный округ отнесены к «красной зоне» из-за неустойчивости региональных операторов, и им необходимо предоставить требуемую информацию. Из-за нарушений Приказа 919, регулирующего состав, сроки и периодичность публикации информации в системе, направлены обращения в Прокуратуру.

Сохраняются задержки с предоставлением банковских гарантий региональными операторами в Карачаево-Черкесской Республике, Амурской и Магаданской областях, Забайкальском крае, Республике Хакасия и Чукотском автономном округе. Это может привести к лишению статуса регионального оператора.

Карачаево-Черкесская Республика, Республики Дагестан и Татарстан до сих пор не утвердили планы мероприятий по обеспечению специализированной техникой.

Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ингушетия и Ростовская область не разработали планы по закупке контейнеров и созданию или реконструкции контейнерных площадок на 2025 год.