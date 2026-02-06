РЭО: наиболее ожидаемые законодательные нововведения в области обращения с отходами на 2026 год

В течение года намечено принятие в общей сложности 39 нормативных актов, включая девять федеральных законов, три президентских указа, четырнадцать правительственных постановлений и тринадцать ведомственных распоряжений. РЭО активно участвует в подготовке всех этих документов. Среди наиболее значимых – законопроекты, касающиеся мест накопления ТКО, строительных отходов и ликвидации несанкционированных свалок.

Законопроект о создании и содержании контейнерных площадок ожидает второго и третьего чтений. Этот документ призван переложить на региональных операторов обязанность поддерживать порядок на таких территориях, учитывая, что у местных властей зачастую не хватает для этого ресурсов.

Инициатива по обращению со строительными отходами, которая уже прошла первое чтение, ожидает рассмотрения во втором. Цель данного законодательного акта – формирование прозрачной и комплексной системы управления этими видами отходов. Строительные отходы имеют значительный потенциал для вторичного использования в производстве, особенно при условии их раздельного сбора и переработки.

Законопроект, направленный на ликвидацию свалок, устанавливает порядок взаимодействия между федеральными и муниципальными органами при выявлении незаконных мест захоронения отходов. В настоящее время документ дорабатывается ко второму чтению с учетом замечаний профильного комитета Государственной Думы. В частности, планируется регулирование использования ГЛОНАСС при транспортировке всех видов отходов и ужесточение мер по привлечению к ответственности лиц, виновных в создании нелегальных свалок.