РЭО напомнил о штрафах за срыв сроков отчетности по РОП

Российский экологический оператор напомнил о приближении дедлайна по сдаче отчетности в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Компаниям, вовлеченным в изготовление и ввоз товаров и упаковки, подлежащих дальнейшей переработке, необходимо отчитаться и произвести оплату экологического сбора за 2023 и 2024 годы. Последний день для выполнения этих обязательств — 15 апреля 2025 года.

Несвоевременная подача документов или предоставление недостоверной информации грозит административными санкциями, включая штрафные выплаты. Их размер варьируется от 250 до 500 тысяч рублей в соответствии со статьями 8.5.1 и 8.41.1 КоАП РФ.

Глава РЭО подчеркнула, что 15 апреля является крайней датой как для предоставления отчетных материалов, так и для уплаты экологического сбора. Она отметила, что ранее РЭО проводил серию бесплатных онлайн-семинаров для разъяснения правил отчетности представителям бизнеса. Дополнительные сведения можно найти на официальном сайте РЭО.

Каков порядок предоставления отчетности и внесения экологического сбора?

Отчетность и расчет экологического сбора представляются посредством Единой государственной информационной системы учета отходов (ЕГИС УОИТ) или через личный кабинет природопользователя, доступный на веб-ресурсе Росприроднадзора.

Банковские реквизиты для перевода экологического сбора размещены на официальном сайте Росприроднадзора и веб-страницах его территориальных подразделений.

Более детальная информация представлена на официальных сайтах Росприроднадзора и Российского экологического оператора (РЭО): https://reo.ru/rop.