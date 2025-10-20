РЭО напомнил о сроках завершения приема заявок на «Зеленую премию»

Прием заявок от компаний, организаций, образовательных учреждений и энтузиастов, чья деятельность связана с экологией, переработкой и устойчивым развитием, продолжится до первого ноября. Организатором этого конкурса является «Российский экологический оператор».

«Зеленая премия – это платформа для объединения усилий тех, кто вносит реальный вклад в улучшение экологической ситуации в России. Участие в премии – это вклад в экономику замкнутого цикла и формирование культуры осознанного потребления. Мы настоятельно рекомендуем всем заинтересованным сторонам ускорить процесс подачи заявок, так как время истекает», – заявили представители РЭО.

В текущем году «Зеленая премия» включает в себя 11 номинаций, среди которых: «Некоммерческие организации», «Экоцентры», «Лидеры в экологии», «Образовательные инициативы» (для школ, колледжей и учреждений дополнительного образования), «Образовательный сектор» (для высших учебных заведений), «Технологии и цифровизация в экологии», «Устойчивое сельское хозяйство», «Экопредпринимательство», «Инициативы компаний разных сфер», «Корпоративные проекты (внутренние)» и «Корпоративные проекты (внешние)». Помимо этого, будет составлен рейтинг экологической активности регионов.

В 2025 году призовой фонд «Зеленой премии» составляет 9,75 млн рублей.

Среди партнеров премии — Сбербанк, ООО «Хартия», ООО «Экомашгрупп» и известная певица Нюша.

Подача заявки осуществляется через официальный сайт премии. Подробная инструкция по оформлению заявки доступна на сайте.