РЭО направит 781 миллион рублей на создание двух комплексов по обработке ТКО в Чувашской Республике

Данные инвестиции станут возможными благодаря средствам, привлеченным от облигационного займа РЭО, зарегистрированного Центральным Банком России 30 октября. Выделенные средства будут использованы для осуществления проектов компании «Экосфера-Ч».

Представители РЭО отмечают, что строительство этих комплексов позволит существенно оптимизировать систему управления отходами в регионе за счет расширения масштабов сортировки. Мощность каждого комплекса составит до 30 тысяч тонн отходов в год.

Совокупные затраты на возведение двух комплексов составляют 1,28 миллиарда рублей. Строительство комплекса в Батыревском районе оценивается в 626,55 миллиона рублей, из которых 382,19 миллиона – инвестиции РЭО. На второй объект, располагающийся в Моргаушском районе, потребуется 654,17 миллиона рублей, включая 399,05 миллиона от РЭО.

Ожидается, что оба объекта начнут свою работу с 1 октября 2026 года.