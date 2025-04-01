РЭО направит свыше 100 млрд рублей на развитие инфраструктуры ТКО в 19 субъектах РФ

Государственная компания планирует предоставить льготное финансирование для реализации 36 проектов, направленных на создание объектов для обработки и утилизации ТКО. В число регионов, где будут реализованы данные проекты, входят Приморский, Алтайский и Красноярский края, а также Краснодарский край, Амурская, Архангельская, Курганская, Оренбургская, Самарская, Ярославская, Тверская и Калининградская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республики Алтай, Ингушетия, Калмыкия и Коми. Мощность новых объектов составит 5 миллионов тонн по обработке, свыше 2,1 миллиона тонн по утилизации и около 3,8 миллиона тонн по размещению отходов.

В соответствии с информацией, предоставленной пресс-службой РЭО, правительственное распоряжение под номером 649-р определяет перечень из 25 организаций, с которыми региональные власти вправе заключать концессионные соглашения без проведения конкурсных процедур. Программа льготного финансирования от РЭО покрывает до 95% инвестиций, подтвержденных государственной экспертизой, и превышает 100 миллиардов рублей. Наблюдательный совет РЭО будет рассматривать данные проекты в приоритетном порядке.

Правительство приняло указанное распоряжение 20 марта 2025 года для своевременной реализации целей федпроекта «Экономика замкнутого цикла», который является частью нацпроекта «Экологическое благополучие» и из-за сложностей, с которыми столкнулись регионы в процессе организации конкурсных процедур для заключения концессионных соглашений.

В РЭО подчеркивают, что нехватка частных инвестиций в инфраструктуру ТКО, длительность конкурсных процедур (занимающих год и более), а также действия недобросовестных участников конкурсов привели к существенному увеличению сроков реализации инвестиционных проектов и, как следствие, к росту их стоимости.

Также в РЭО отмечают, что ряд концессионных соглашений, заключенных с частными инвесторами в период с 2019 по 2023 годы, до сих пор не достигли стадии финансового закрытия, а некоторые объекты даже не были спроектированы.

Для компаний, реализующих проекты, будет введено ограничение на передачу долей в уставном капитале и продажу акций сторонним организациям, за исключением региональных органов власти и РЭО.

Ожидается, что решения о вхождении РЭО в уставный капитал проектных компаний будут вынесены на рассмотрение Наблюдательного совета в апреле 2025 года.

Планируется, что все 36 концессионных соглашений будут подписаны до конца мая 2025 года.