РЭО: нарушения сроков создания объектов ТКО выявлены в 35 регионах

В 35 субъектах РФ выявлены отклонения от графика при возведении объектов для обработки и переработки твердых коммунальных отходов. Основной причиной сложившейся ситуации являются задержки с оформлением прав на земельные участки, выделенные под строительство, а также продолжительное согласование проектной документации.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев подчеркнул, что создание необходимой инфраструктуры является ключевым элементом реформы, направленной на комплексное управление ТКО. Этот вопрос находится в компетенции региональных властей. На данный момент зафиксирован факт несоблюдения сроков строительства новых комплексов по сортировке и переработке отходов в 35 регионах. Это серьезная проблема, требующая от местных администраций максимальной концентрации усилий для устранения отставания и оперативного создания соответствующей инфраструктуры.

В список регионов, где наблюдаются отставания, вошли Брянская, Воронежская, Владимирская, Костромская, Курская, Тамбовская, Кировская, Ульяновская, Магаданская, Иркутская, Сахалинская, Архангельская, Челябинская, Новосибирская, Ленинградская области, Республики Башкортостан, Тыва, Алтай, Хакасия, Северная Осетия, Якутия, Коми, Ингушетия, Приморский, Забайкальский, Хабаровский, Алтайский, Камчатский, Краснодарский края, Чукотский АО, ХМАО, ЯНАО, Кабардино-Балкарская Республика, Донецкая Народная Республика и Санкт-Петербург.

Генеральный директор РЭО Ирина Тарасова сообщила, что на текущий момент согласованы планы-графики по созданию инфраструктуры для работы с отходами в 85 субъектах Российской Федерации.

Региональные органы власти обязаны вносить утвержденные «дорожные карты» в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). Неполное выполнение данного требования, а также предоставление информации с неактуальными сроками рассматривается как нарушение установленных правил.