РЭО назвал самые перспективные российские стартапы в сфере экологии

По итогам конкурса «Зеленая премия — 2025», в номинации «Экологическое предпринимательство» первое место заняла общероссийская сеть своп-маркетов под названием «Давай меняться!». Второе место присуждено проекту Neo Mosaic, а третье – студии «Реплавим», специализирующейся на рециклинге пластика. Всем лауреатам будет выплачено денежное вознаграждение в размере полумиллиона рублей. Партнером данной категории выступила компания «Хартия».

«Отмечается устойчивый рост интереса к бизнесу, ориентированному на защиту окружающей среды. Представляемые проекты отличаются все большей технологичностью, социальной значимостью и масштабностью. Эко-предприниматели разрабатывают новые модели циркулярной экономики. Они не только способствуют сокращению объема отходов, но и выпускают востребованную на рынке продукцию», – заявили в пресс-службе РЭО.

Федеральная сеть своп-маркетов «Давай меняться!» – лидер рейтинга.

Данный проект – это общенациональная платформа для обмена вещами, представляющая собой альтернативу традиционным покупкам. Его цифровая структура включает в себя электронный кошелек «свопов», прозрачные правила обмена и систему франчайзинга.

«Мы аккумулируем сильные стороны секонд-хенда, благотворительного магазина и экологической организации: принимаем вещи, обмениваем их, продаем и отправляем изношенный текстиль на переработку», – поясняет автор проекта Анастасия Носкова.

На данный момент в сети зарегистрировано более 45 тысяч пользователей, функционируют 22 филиала в 12 городах, от Сочи до Иркутска и Москвы. Ежемесячно благодаря проекту повторно используется более 76 тонн вещей, а текстильные отходы направляются на вторичную переработку. Команда планирует открытие нового своп-маркета каждый месяц, усовершенствование мобильного приложения и выход на рынки стран СНГ к 2027 году.

Neo Mosaic – серебряный призер.

Это эколого-культурная инициатива, объединяющая переработку пластика, современное искусство и образовательный компонент. Разработчики создали уникальную технологию трансформации пластиковых отходов в материал для художественного творчества. Из него изготавливаются масштабные мозаики и витражи, наборы магнитной мозаики для музеев и школ, а также проводятся образовательные мероприятия для различных возрастных групп и людей с ограниченными возможностями.

«Проект комплексно решает несколько задач: уменьшение количества пластиковых отходов, развитие экологической культуры и принципов инклюзии, а также восстановление традиций монументального искусства. Наша технология рециклинга позволяет превратить пластиковую отходы в материал для создания объектов искусства. Проект сочетает культуру и бережное отношение к окружающей среде, формируя новую устойчивую модель креативного бизнеса», – отмечает автор проекта Вера Чекунова.

За время реализации проекта проведено более 50 лекций и мастер-классов, переработано свыше 300 кг пластика, создана линейка музейных товаров совместно с Третьяковской галереей, реализованы проекты с VK, Adidas и региональными органами власти. Планируется открытие нового производственного цеха, расширение международного сотрудничества и выпуск новых образовательных наборов.

«Реплавим» – бронзовый призер.

Начиная с 2022 года, команда проекта из Краснодарского края сосредоточена на индустриальном дизайне мебели, контролируя весь цикл производства, начиная от обработки материалов и заканчивая выпуском готовой продукции. В технологическом процессе применяется метод термоформования. На данный момент проект перерабатывает около 2,5 тонн вторичного пластика ежемесячно.

«Мы организуем поставки нашей продукции, изготовленной из переработанного пластика, по всей территории Российской Федерации. С 2022 года мы активно развиваем направление экологичного дизайна, производя устойчивую к влаге мебель для коммерческого использования из вторичного сырья, тем самым внося вклад в сохранение окружающей среды. Наша производственная линия – это уникальная для России разработка, созданная благодаря нашим усилиям и финансовым вложениям в сотрудничестве с российским заводом «Про-пресс», – подчеркнул основатель проекта Сергей Ярошевский.

Производство организовано по принципу полного отсутствия отходов: все остатки от пластиковых листов перерабатываются и возвращаются обратно в производственный цикл.