РЭО назвал три ближайших законопроекта для отрасли обращения с отходами

В Москве открылась 22-я международная выставка экологических технологий WASMA, которая продлится до 30 апреля в «Тимирязев Центре». Мероприятие собрало представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества.

На пленарной сессии, посвященной достижению экологического благополучия в условиях глобальных вызовов, заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению Александр Макрушин выделил три наиболее ожидаемых законопроекта, которые вскоре должны поступить в отрасль:

•Законопроект о контейнерных площадках.

•Законопроект о ликвидации несанкционированных свалок.

•Законопроект об обращении со строительными отходами.

Александр Макрушин особо подчеркнул важность законопроекта о контейнерных площадках. Специалист отметил, что сейчас крайне необходимо упорядочить информацию: выяснить, где площадки имеются, кем они используются, а где их катастрофически не хватает. Без этого невозможно качественно развивать инфраструктуру.

Законопроект о контейнерных площадках закрепит право региональных операторов создавать и эксплуатировать такие объекты. Сейчас площадки находятся в ведении муниципальных властей или управляющих компаний. Новый закон перейдет к централизованному управлению, что позволит собрать достоверные сведения о наличии и состоянии площадок, выявить дефицит инфраструктуры и оптимизировать требования к их эксплуатации.

Законопроект о несанкционированных свалках решит одну из самых болезненных проблем отрасли — ликвидацию свалок на неразграниченных и федеральных землях. До сих пор не существовало четкого механизма, кто именно обязан ликвидировать такие свалки. Новый закон возложит эту обязанность на регионы и введет систему взаимодействия с контрольными органами для выявления нарушителей. Это позволит не только очистить территории, но и установить персональную ответственность за образование свалок.

Законопроект об обращении со строительными отходами устанавливает систему прослеживаемости передвижения таких отходов — от момента их образования до утилизации — с обязательной электронной регистрацией. Будет создан единый реестр объектов, формирующих строительные отходы, и перевозчиков, работающих с подобными грузами. Позднее аналогичная система контроля будет распространена на обращение с отходами III и V классов опасности.

Кроме того, регионы получат дополнительные полномочия для регулирования оборота строительных отходов. Это выведет значительную часть таких грузов из тени и повысит контроль за их переработкой и правильным размещением.