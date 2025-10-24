РЭО: Нехватка техники существует в 9 регионах

В ряде субъектов РФ наблюдается недостаточное количество специализированных транспортных средств, предназначенных для сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО), в частности, в таких регионах, как Республика Тыва, Республика Дагестан, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Томская область, Новгородская область, Курская область, Чукотский автономный округ и Донецкая Народная Республика. Согласно информации, озвученной на заседании, посвященном организации системы обращения с ТКО и проходившем в Координационном центре Правительства РФ, общее количество недостающих мусоровозов в указанных регионах достигает 281 единицы. Анализ текущей ситуации был проведен специалистами Российского экологического оператора.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев отметил успешный опыт Тверской области, где полностью удовлетворена потребность в мусоровозной технике, посредством приобретения дополнительно 7 единиц. Отдельно была отмечена Курская область за активную реализацию плана по закупке мусоровозов.

Представитель Минприроды выразил признательность Иркутской области и Камчатскому краю за оперативное устранение дефицита мусоровозов в течение последней недели.

В пресс-службе Российского экологического оператора подчеркнули необходимость предоставления регионами планов по закупке необходимой техники на следующий год до 1 декабря текущего года, с учетом текущей ситуации на местах. Разработанные проекты должны быть в обязательном порядке согласованы с Российским экологическим оператором.

С апреля текущего года регионам предоставлена возможность приобретать мусоровозы и другую технику для транспортировки отходов на условиях льготного лизинга, стимулирующего закупки. Процентная ставка по данной программе составляет 3/4 от ключевой ставки, установленной Центральным Банком России. Программа реализуется совместно Российским экологическим оператором, Министерством природных ресурсов России и АО «Росагролизинг». Детальная информация об условиях лизинга и требованиях к подаваемой документации доступна на официальном сайте проекта.