РЭО объявил о продлении периода подачи заявок на программу профпереподготовки в РЭУ им. Плеханова

Учебный курс, ориентированный на вопросы управления отходами и перерабатывающими комплексами в контексте циклической экономики, начнет свою работу 13 октября 2025 года. Желающие принять участие в обучении могут обратиться по контактным данным, указанным на официальном сайте университета.

Представители ППК РЭО акцентировали внимание на том, что данная образовательная инициатива, осуществляемая в партнерстве с Плехановским университетом, имеет первостепенное значение для формирования высококвалифицированных специалистов, способных продвигать принципы циклической экономики и применять современные методы обращения с отходами.

Задача программы состоит в развитии управленческих, технологических и практических навыков в области работы с отходами, включая широкий спектр вопросов, начиная от разработки территориальных схем и ценообразования, заканчивая внедрением передовых технологий и проектированием инфраструктуры для вторичной переработки. В преподавательский состав входят эксперты из Министерства природных ресурсов, РЭУ им. Г. В. Плеханова и РУДН. Слушатели программы смогут не только повысить свою квалификацию, но и получить существенное преимущество на рынке труда, расширив свою профессиональную сеть и возможности карьерного развития.

Как отметила Екатерина Кулакова, временно исполняющая обязанности директора Бизнес-школы маркетинга и предпринимательства РЭУ им. Г. В. Плеханова, данная программа объединяет в себе теоретические знания университета с практическим опытом ключевых игроков отрасли, что позволит студентам получить не только теоретическую базу, но и практические навыки. Участники научатся применять ESG-стандарты, формировать эффективные системы переработки отходов и реализовывать проекты в рамках национальной экологической стратегии. Она пригласила всех заинтересованных воспользоваться этой возможностью и стать частью команды, активно работающей над внедрением принципов устойчивого развития.

Длительность обучения составляет четыре месяца и включает 278 академических часов. Занятия проходят три раза в неделю в онлайн-формате, что позволяет совмещать обучение с работой. По окончании курса участники представляют проектную работу и получают диплом о профессиональной переподготовке от РЭУ им. Г. В. Плеханова, одного из ведущих экономических вузов страны.