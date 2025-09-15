РЭО объявил о проведении юбилейного Российского экологического форума

Юбилейный, уже пятый по счету, экологический форум пройдет в Москве, на территории кластера «Ломоносов», и продлится два дня — 31 октября и 1 ноября 2025 года. Первый день мероприятия будет посвящен деловой программе, а второй — привлечению молодежи к обсуждению экологических проблем. В рамках форума запланировано более 30 мероприятий различного формата, включая пленарные заседания, экспертные обсуждения, конференции, образовательные семинары, открытые дискуссии и встречи экспертных групп. Открыта предварительная регистрация участников в онлайн формате.

«Наша задача – превратить форум не только в место для профессионального общения, но и в образовательную площадку для молодого поколения. В этом году программа РЭФ включает 33 мероприятия, – подчеркнула Ирина Тарасова, глава ППК РЭО. – Участники смогут обсудить вопросы организации электронных торгов по реализации вторичного сырья, внедрения цифровых технологий в схемы обращения с отходами, разработки региональных программ, ориентированных на экономику замкнутого цикла, использования вторичных материалов, механизмы инвестирования и сотрудничество государства и частного сектора. Такой подход позволяет объединить стратегические решения, принимаемые на государственном уровне, с проектами молодых специалистов, что является важным фактором для стабильного развития отрасли».

Ключевым событием деловой программы станет пленарное заседание, посвященное переходу от реформы в сфере утилизации отходов к циркулярной экономике и инвестициям в экологическое будущее России.

Программа также включает юридический хакатон, расширенное заседание Научно-технического совета РЭО, а также встречи профильных ассоциаций и экспертных комиссий.

Молодежный день будет включать пять панельных дискуссий, посвященных экологии, охране окружающей среды, роли общественных организаций и современным технологиям. Кроме того, запланированы научная конференция для студентов и четыре образовательных тренинга, направленных на развитие навыков привлечения финансирования, управления проектами и создания сообществ. Также пройдет заседание Совета Всероссийского общественного экологического движения «Экосистема».

«За пять лет своего существования форум стал важной площадкой для обсуждения ключевых направлений развития отрасли, от цифровизации и инвестиций до кадрового обеспечения и международного взаимодействия. В этом году особое внимание будет уделено реализации принципов экономики замкнутого цикла и новым инструментам инвестирования в сферу обращения с отходами», – отметил Денис Буцаев, замминистра природных ресурсов и экологии РФ.

Форум проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Правительства РФ. В числе партнеров форума — Сбер, ООО «Экомашгрупп», Лемана ПРО, ООО «Сибирское стекло».