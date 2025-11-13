РЭО обратился к школьникам с предложением принять участие в Московской олимпиаде по экологии

Российский экологический оператор приглашает учащихся 5-11 классов к участию в заочном этапе Московской олимпиады для школьников на экологическую тему, который пройдет с 17 ноября по 1 декабря 2025 года. Эксперты РЭО разработали олимпиадные задания и выступают партнерами проекта, помогая приблизить экологические соревнования к реальным задачам отрасли и сделать их более практическими.

«Экологическая осведомленность становится ключевым элементом современного образования, и мы поддерживаем инициативы, позволяющие школьникам применять знания для решения насущных проблем, – отметила Ирина Тарасова, генеральный директор РЭО. – Участие в олимпиаде дает ребятам шанс приблизиться к будущей профессии, познакомиться с отраслевой экспертизой и понять связь экологии с наукой, технологиями и развитием страны».

Олимпиада имеет 2-й уровень в списке Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Это означает, что победители и призеры могут претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны, включая РЭУ им. Г. В. Плеханова, РУДН, МГИМО и РОСБИОТЕХ. В рамках сотрудничества с Российским экологическим оператором и АНО «Экосистема» школьникам предоставляется возможность стажировок, выполнения практических заданий и обучения у профессионалов отрасли.

В этом году для участников была организована специальная секция «Олимпиадники» на Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край», который проходил на Камчатке.

Успешное прохождение отборочного этапа дает возможность выйти в финал, где участников ждут более сложные задания, встречи с экспертами, мастер-классы и интересные лекции. Финалисты смогут не только побороться за призы, но и получить дополнительную информацию для выбора профессии и дальнейшего образования.

Вся самая свежая информация об олимпиаде будет доступна на официальном сайте.