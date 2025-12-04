РЭО: общий объем переработки покрышек в России достиг 525 тысяч тонн

По информации из реестра, совокупный объем переработки изношенных автопокрышек у аккредитованных компаний-утилизаторов может достигать 525 тысяч тонн. Представители Российского экологического оператора (РЭО) акцентируют внимание на значимости грамотной переработки бывших в употреблении автомобильных шин.

«В России каждый год скапливаются сотни тысяч тонн отслуживших свое шин, и их вторичная переработка играет первостепенную роль в формировании экономики замкнутого цикла. На данный момент в списке числится 24 организации, специализирующихся на утилизации отходов шинного производства, с совокупным годовым объемом переработки около 525 тысяч тонн. Расширение этих мощностей способствует вовлечению большего количества изделий из резины в процесс переработки и помогает снизить нагрузку на полигоны. Особенно актуальна переработка шин в осенний период, когда происходит массовая смена резины на автотранспорте», – сообщили сотрудники пресс-службы РЭО.

Выбрасывать отработанные покрышки вместе с обычным мусором запрещено, так как они классифицируются как отходы IV класса опасности и требуют обязательной утилизации. Их можно сдавать в специализированные пункты приема, автосервисы или шиномонтажные мастерские, сотрудничающие с компаниями-переработчиками.

Вторичная переработка старых шин позволяет получать резиновую крошку, используемую для создания покрытий детских и спортивных площадок, а также для добавления в асфальтобетонные смеси и производства других полезных материалов.

За незаконный выброс шин предусмотрены штрафные санкции в соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ: для частных лиц штраф варьируется от 2000 до 3000 рублей, а при повторном нарушении — до 5000 рублей; для должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей; для юридических лиц — от 100 000 до 250 000 рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев.