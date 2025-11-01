РЭО определил перечень ключевых профессий для развития экономики замкнутого цикла

На III Международном конгрессе «Русский инженер», проходившем в МГТУ им. Н. Э. Баумана, представители РЭО сообщили, что будущее экологического мониторинга и циклической экономики неразрывно связано с такими специалистами, как эксперты по анализу данных, создатели цифровых двойников экосистем и инженеры, осуществляющие дистанционное зондирование Земли.

Глава РЭО, Ирина Тарасова, отметила, что прогресс в сфере экологического мониторинга имеет решающее значение для улучшения благосостояния населения. Для реализации национальных целей в этой области необходимы инновационные технологические решения, которые смогут предложить специалисты нового типа, сочетающие знания в экологии, IT, приборостроении и анализе данных.

В список наиболее востребованных профессий вошли: инженер-дата-сайентист, занимающийся обработкой больших объемов экологической информации и применением методов машинного обучения; разработчик IT-решений для экологии, создающий сети интеллектуальных датчиков; специалист по дистанционному зондированию Земли, анализирующий данные, полученные со спутников; архитектор цифровых двойников экосистем, объединяющий знания в области экологии и навыки моделирования; системный инженер комплексных мониторинговых систем, обеспечивающий функционирование всего оборудования.

Для подготовки высококвалифицированных специалистов необходима актуализация образовательных программ, усиление взаимодействия между вузами и бизнесом, а также создание современных учебно-практических центров. Это позволит подготовить инновационных инженеров, способных разрабатывать технологии, определяющие будущее экологической безопасности России. В настоящее время подобные меры предпринимаются участниками консорциума по переходу к экономике замкнутого цикла, в который входят ведущие российские университеты. Он был создан в 2021 году по инициативе РЭО.