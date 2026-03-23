РЭО опубликовал сборник инновационных идей в сфере экономики замкнутого цикла
Российский экологический оператор совместно с Экологическим институтом РУДН выпустили сборник, основанный на итогах второй молодежной научной конференции «Экономика замкнутого цикла: перспективы нового поколения». Конференция состоялась 30 ноября 2025 года.
Основное внимание на мероприятии было уделено актуальным вопросам формирования циклической экономики. Обсуждались такие направления, как управление отходами, устойчивые модели производства и потребления, цифровые инструменты в области обращения с отходами, развитие технологий с низким углеродным следом и прочие.
Это событие позволило выявить и поддержать талантливых студентов, а также вовлечь молодежь в научно-исследовательскую и проектную деятельность в экологической сфере. В опубликованный сборник включены 19 наиболее содержательных работ участников. Пять авторов, чьи исследования были оценены как лучшие, получили стипендиальную поддержку от Российского экологического оператора.
«Президентом страны определены ключевые национальные цели, включая обеспечение экологического благополучия России. Реализация таких масштабных государственных программ требует высокопрофессиональных кадров и инновационных решений. Именно поэтому область обращения с отходами активно нуждается в исследованиях студентов и готова к их внедрению в практику», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Буцаев.