РЭО опубликовал сборник инновационных идей в сфере экономики замкнутого цикла

Российский экологический оператор совместно с Экологическим институтом РУДН выпустили сборник, основанный на итогах второй молодежной научной конференции «Экономика замкнутого цикла: перспективы нового поколения». Конференция состоялась 30 ноября 2025 года.

Основное внимание на мероприятии было уделено актуальным вопросам формирования циклической экономики. Обсуждались такие направления, как управление отходами, устойчивые модели производства и потребления, цифровые инструменты в области обращения с отходами, развитие технологий с низким углеродным следом и прочие.

Это событие позволило выявить и поддержать талантливых студентов, а также вовлечь молодежь в научно-исследовательскую и проектную деятельность в экологической сфере. В опубликованный сборник включены 19 наиболее содержательных работ участников. Пять авторов, чьи исследования были оценены как лучшие, получили стипендиальную поддержку от Российского экологического оператора.