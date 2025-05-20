РЭО опубликовал сборник российских производителей строительных и ремонтных товаров из вторсырья

Российский экологический оператор (РЭО) представил вниманию каталог российских производителей, специализирующихся на выпуске продукции с использованием переработанных материалов. Ассортимент, представленный в каталоге, охватывает как элементы декора, так и материалы для внутренней и внешней отделки. Всего в перечень вошли 55 предприятий и 239 различных наименований продукции.

«РЭО сформировал уникальную базу данных отечественных производителей, ориентированных на принципы экономики замкнутого цикла в сфере строительства и ремонта. Содержание вторичного сырья в представленной продукции колеблется в диапазоне от 5% до 100%. В качестве сырья производители чаще всего используют переработанные полимеры, бумагу и картон, резину и битое стекло. Более редким является использование текстильных, древесных и металлических отходов, поскольку их вовлечение в производственные процессы пока ограничено. Покупая такую продукцию, вы стимулируете развитие „зеленой“ экономики и уменьшаете негативное воздействие на окружающую среду, возвращая вторичное сырье в производственный цикл. К примеру, можно отремонтировать квартиру, используя материалы вторичной переработки, и обставить ее дизайнерской мебелью, внеся тем самым вклад в сохранение природных ресурсов и сокращение объемов отходов», — отметил Игорь Забралов, директор по устойчивому развитию ППК РЭО.

В каталоге представлена информация о разнообразных товарах, изготовленных из вторсырья, включая крепежные элементы, материалы для обустройства строительных площадок, отделочные материалы, решения для оформления улиц и интерьеров, произведенные с применением 3D-печати, а также материалы для строительства дорог. Кроме того, в нем можно найти материалы для благоустройства территорий, листовые строительные материалы и профили, мебель из переработанных материалов, тепло- и звукоизоляционные материалы, волокна и наполнители, изготовленные из вторсырья, расходные материалы для 3D-печати, созданные на основе переработанного пластика, гидроизоляционные, упаковочные и кровельные материалы, электромонтажные изделия, товары из переработанного текстиля, санитарно-гигиеническая продукция, изготовленная из вторичного сырья, товары для дома, интерьерные решения и оборудование для раздельного сбора отходов.

«Вторая жизнь отходам может быть дана не только посредством переработки, но и путем апсайклинга, когда отходы трансформируются в новые изделия без изменения их структуры. В качестве примера можно привести мебель, созданную из остатков древесины. Такой подход позволяет снизить нагрузку на полигоны и демонстрирует, что отходы могут приносить пользу», — подчеркнул Дмитрий Бойко, PR-директор департамента коммуникаций РЭО.

Для каждого товара указаны его технические характеристики, процентное содержание вторичного сырья и ссылка на веб-сайт, где его можно приобрести.

Каталог доступен для скачивания по указанной ссылке.