РЭО опубликовал списки с финалистами «Зеленой премии — 2025»

Российский экологический оператор опубликовал списки финалистов «Зеленой премии — 2025». Экспертный совет премии отобрал наиболее значимые экологические проекты в 11 номинациях. Ознакомиться со списками можно на сайте РЭО.

«В нынешнем году "Зеленая премия" отмечает юбилей, и мы констатируем неуклонный рост её популярности. Если в 2021 году было подано свыше тысячи заявок, то теперь это число существенно увеличилось. Мы наблюдаем высокую вовлеченность как граждан, так и бизнесменов в природоохранную деятельность. Наши специалисты подготовили списки отборных проектов, из которых авторитетное жюри определит победителей», — заявили в пресс-службе РЭО.

Общий премиальный фонд конкурса в 2025 году составляет 9,75 миллионов рублей. Победители в категории «Некоммерческие организации» будут награждены суммой в 1 миллион рублей, а победители в категориях «Экологические центры» и «Экологические лидеры» получат по 500 тысяч рублей. Аналогичные денежные призы предусмотрены для победителей в номинациях «Экологическое предпринимательство» (в партнерстве с компанией «Хартия») и «Инициативы корпоративного сектора».

«В этом году в судейскую коллегию вошли эксперты из бизнеса, академической сферы, университетов, общественных объединений и государственных структур. Мы расширили структуру конкурса, добавив две новые категории: "Технологические и цифровые решения" и "Устойчивое сельское хозяйство". Это отражает эволюцию экологической повестки и применение технологических методов для решения задач в области устойчивого развития», — отметил директор по связям с общественностью департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Претендентам, прошедшим в шорт-листы номинаций «Экологические лидеры», «Некоммерческие организации», «Экологическое предпринимательство» и «Экологические центры», предстоит открытая защита своих идей на очном этапе, который пройдет 30 ноября в Москве.