РЭО опубликовал список наиболее эффективных объектов ТКО, занимающихся переработкой

По итогам анализа эффективности деятельности предприятий по переработке твердых бытовых отходов (ТБО), проведенного РЭО, был сформирован рейтинг, включающий 12 передовых комплексов. Данные предприятия демонстрируют наилучшие в стране показатели по степени углубленной переработки отходов. В список вошли такие объекты, как КПО «Нева», КПО «Север», КПО «Егорьевск», «Алексинский карьер», «Каширский МПК», «Можайский МПК», «Прогресс», «Тимохово», мусоросортировочный комплекс в Набережных Челнах, предприятие ООО «Форум», мусороперегрузочная станция в Орле и комплекс ООО «Строй-Инвест».

Ключевыми критериями при отборе служили наличие автоматизированной системы сортировки, применение технологий компостирования и объём полезных фракций, извлекаемых из мусора. Указанный показатель должен составлять не менее половины от общего количества отходов, поступающих на переработку.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев подчеркнул, что для достижения целей, поставленных Президентом России в области формирования экономики замкнутого цикла, необходимо достичь определённых целевых показателей. Планируется, что к 2030 году сортировка отходов должна осуществляться в полном объёме, захоронение на полигонах должно быть сокращено до 50%, а во вторичный оборот должно вовлекаться не менее четверти всех отходов. Вышеупомянутые предприятия являются наглядным примером того, как процесс переработки отходов в России становится более современным и действенным, выступая ориентиром для всей отрасли.

Лидером рейтинга стала мусоросортировочная линия, расположенная в Набережных Челнах, с результатом переработки, достигающим 61,4%. Столь высокий показатель объясняется использованием технологий утилизации органических отходов. Объём ТБО, поступающих на предприятие, составляет около 247 тысяч тонн в год, что является существенным.

Московская область подтвердила свой статус лидера в сфере обращения с ТБО, разместив на своей территории 8 из 12 лучших предприятий. Среди них — комплекс «Нева», отличающийся как значительным объёмом перерабатываемых отходов (500 тысяч тонн), так и высокой эффективностью (57,1%). Кроме того, данное предприятие занимает первое место по объёму извлечения вторичных ресурсов — 27%.

Среди крупных предприятий Подмосковья выделяются КПО «Север», демонстрирующий впечатляющие результаты по компостированию органических отходов и общей переработке (55,5%), а также КПО «Егорьевск», занимающий ведущую позицию по мощности переработки. Этот комплекс перерабатывает 1,2 миллиона тонн отходов в год, что составляет 53,4% от поступившего объёма.

Вслед за лидерами следуют другие крупные предприятия региона: «Алексинский карьер» (950 тысяч тонн), «Каширский МПК» (660 тысяч тонн), «Можайский МПК», «Прогресс» и «Тимохово». Каждое из них успешно перерабатывает около 50% поступающих отходов, применяя передовые методы сортировки и компостирования.

Небольшие, но технологически развитые предприятия из других регионов также продемонстрировали достойные результаты. В Калужской области ООО «Форум», при относительно небольшой мощности (40 тысяч тонн), демонстрирует уровень переработки 50,6%, уделяя особое внимание компостированию.

В Орловской области действует небольшая мусороперегрузочная станция мощностью всего 6 тысяч тонн, но с показателем переработки, приближающимся к 50%.

Удмуртия представлена комплексом ООО «Строй-Инвест», который эффективно перерабатывает органические отходы в компост, обеспечивая переработку 43,3% от общего объёма поступающих ТБО.

Генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова подчеркнула, что все 12 предприятий используют современные автоматизированные линии сортировки и применяют результативные технологии промышленного компостирования. В частности, на КПО «Нева» организована глубокая сортировка отходов с целью максимального извлечения вторичного сырья. В Набережных Челнах функционирует линия сортировки с масштабной переработкой органических отходов. Успешный опыт этих предприятий вселяет уверенность в наступлении экологически чистого будущего отечественной переработки.