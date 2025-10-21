РЭО организует для преподавателей вебинар по вопросам экологического образования

22 октября состоится заключительная онлайн-встреча в рамках образовательной программы «Экоход» от РЭО. В фокусе внимания будет тема «Экологическое просвещение и воспитание на практике: как сформировать поколение, неравнодушное к будущему планеты?». Участники смогут изучить действенные практики в образовательной сфере и получить знания о способах интеграции экологических вопросов в образовательный процесс.

«Формирование экологического сознания начинается со школьной скамьи. Наша задача – оказать содействие педагогам, которые помогают подрастающему поколению бережно относиться к природным ресурсам, понимать важность переработки отходов и персонального вклада в защиту окружающей среды», – отметили сотрудники пресс-службы РЭО.

В роли основного докладчика выступит Ирина Головачева, заместитель директора Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы, отмеченная Зеленой премией РЭО за «Образовательные проекты». Она поделится своим опытом по привлечению молодежи к экологическому просвещению, расскажет об экологических проектах университета и взаимодействии со школами.

Вебинар предназначен для учителей школ, преподавателей средних специальных учебных заведений и руководителей экологических объединений. Участники получат доступ к готовым методическим разработкам, примерам успешно реализованных проектов и советам по работе с молодыми людьми.

Вебинар начнется в 14:00 по московскому времени.