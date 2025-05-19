РЭО организует образовательный семинар для сотрудников региональных операторов
Образовательный семинар для сотрудников регоператоров пройдет в России
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Мероприятие, рассчитанное на два дня, нацелено на совершенствование навыков специалистов, работающих в региональных экологических организациях, а также представителей государственных структур, занимающихся экологическим просвещением, PR и коммуникациями с населением. Ожидается, что около сотни участников из разных уголков страны примут участие в мастер-классе. Программа включает в себя лекционные занятия, практические упражнения и обсуждения в формате круглых столов. Основное внимание будет уделено формированию единой стратегии в образовательной и информационной работе в области обращения с отходами, а также расширению способов взаимодействия с гражданами.
«Эффективное экологическое просвещение и коммуникация основа доверия населения и стабильности всей отрасли. Наша цель установить продуктивное сотрудничество с общественностью и поделиться лучшими практиками не только в столице, но и по всей стране. Данный обучающий курс станет ценным инструментом, способствующим эффективной организации работы с учетом современных требований и актуальных потребностей граждан», — отметил директор по связям с общественностью ППК РЭО Дмитрий Бойко.
Участники изучат вопросы, связанные с работой сервиса «РЭО.Радар», партнерством с общественными организациями, проектами Ассоциации «Ресурс», распространением учебных материалов и популяризацией Зеленой Премии.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по указанной ссылке.