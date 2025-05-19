РЭО организует образовательный семинар для сотрудников региональных операторов

Мероприятие, рассчитанное на два дня, нацелено на совершенствование навыков специалистов, работающих в региональных экологических организациях, а также представителей государственных структур, занимающихся экологическим просвещением, PR и коммуникациями с населением. Ожидается, что около сотни участников из разных уголков страны примут участие в мастер-классе. Программа включает в себя лекционные занятия, практические упражнения и обсуждения в формате круглых столов. Основное внимание будет уделено формированию единой стратегии в образовательной и информационной работе в области обращения с отходами, а также расширению способов взаимодействия с гражданами.