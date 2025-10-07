РЭО осуществил выпуск облигации на 6 млрд рублей для финансирования строительства комплекса ТКО в Ленобласти

24 сентября Российский экологический оператор разместил облигационный заём на общую сумму 6,192 миллиарда рублей. Альфа-Банк выступил покупателем данных облигаций. Привлеченные капиталовложения от реализации облигационного займа были целевым образом направлены РЭО на финансирование строительных работ комплекса переработки отходов «Рахья», который возводится во Всеволожском районе Ленинградской области. Строительные работы на объекте уже ведутся.

Согласно данным пресс-службы ППК «РЭО», общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в 6,9 миллиарда рублей, при этом около 90% финансирования обеспечивается РЭО посредством предоставления заёмных средств управляющей компании. Ожидается, что ввод в строй данного современного комплекса по обращению с отходами позволит Ленинградской области добиться значительного прогресса в достижении общегосударственных целей по обеспечению полной переработки бытовых отходов и двукратному снижению объёмов захоронения отходов на полигонах.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Мощности комплекса позволят ежегодно перерабатывать 300 тысяч тонн отходов, компостировать 88,5 тысячи тонн и производить 45,5 тысячи тонн RDF-топлива. Застройщиком проекта является Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области.

Соглашение о финансировании данного инвестиционного проекта было подписано между РЭО, Альфа-Банком и управляющей компанией по обращению с отходами в Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума в 2025 году.