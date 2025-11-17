РЭО отправит спецтехнику для вывоза ТКО в Белгородскую, Брянскую и Курскую области

Для содействия восстановлению системы по обращению с отходами и стабилизации ситуации в наиболее пострадавших областях, Российский экологический оператор (РЭО) планирует организацию поставок специализированной техники и необходимого оборудования в Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Специалистами РЭО был разработан проект правительственного указа о выделении финансирования компании из государственного бюджета в виде имущественного взноса. Указ № 1818 был утвержден председателем правительства Михаилом Мишустиным 15 ноября.

Как было заявлено в пресс-службе организации, главной целью является быстрое восстановление инфраструктуры, необходимой для сбора, транспортировки и переработки мусора. РЭО заявил о готовности оказать всестороннюю поддержку регионам, предоставив специализированную технику и оборудование для оперативной организации и поддержания постоянного функционирования системы обращения с ТКО в тех местах, где это необходимо.

Предполагается, что в Курской области повреждения зданий и объектов инфраструктуры приведут к образованию более 15 миллионов кубических метров отходов, которые требуют утилизации. Также нанесен ущерб существующей системе сбора и транспортировки мусора.

Увеличение нагрузки на инфраструктуру также связано с эвакуацией жителей из приграничных территорий Курской области. Из-за приема эвакуированных граждан, численность населения в принимающих районах увеличилась с 650 до 800 тысяч человек, что, в свою очередь, привело к изменению объемов отходов, образующихся в зонах ответственности региональных операторов.

В соответствии с проектом указа, РЭО безвозмездно передаст регионам: специализированные мусоровозы, технику, современные контейнеры и бункеры для работы с различными отходами, включая ТКО; оборудование и передвижные комплексы для переработки промышленных и бытовых отходов. Ожидается, что данные меры позволят в кратчайшие сроки обеспечить стабильную и надежную работу системы обращения с отходами и гарантировать бесперебойный вывоз и переработку ТКО в условиях повышенных нагрузок.