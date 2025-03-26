РЭО поддержал включение Плехановского университета в «Приоритет 2030»

В рамках программы «Приоритет 2030», направленной на стимулирование технологического прогресса и внедрение инновационных разработок, Российский экологический оператор (РЭО) оказал содействие Российскому экономическому университету имени Г. В. Плеханова при защите проектов. Плехановский университет вошел в обновленный состав участников «Приоритета 2030». При участии РЭО в 2023 году в вузе была открыта кафедра, специализирующаяся на экономике замкнутого цикла.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что участие РЭУ им. Г.В. Плеханова в программе свидетельствует о его значительных достижениях в научно-исследовательской сфере. По его словам, университет активно изучает вопросы экологической экономики, внедряет цифровые технологии для мониторинга окружающей среды и разрабатывает новые финансовые инструменты для поддержания устойчивого развития. Исследования вуза позволят формировать финансовые механизмы для экологически чистых технологий, стимулировать предпринимательскую деятельность в области обращения с отходами и совершенствовать экономические модели их переработки. Буцаев выразил уверенность, что в сочетании с образовательными программами РЭО в университете это будет способствовать развитию научной базы в сфере переработки отходов и созданию эффективных моделей экологического бизнеса.

Стратегия технологического лидерства Плехановского университета ориентирована на развитие биоэкономики, включая биотехнологические методы утилизации отходов. В рамках этой стратегии университет намерен создать новые исследовательские лаборатории, R&D-центры и образовательные программы для подготовки квалифицированных специалистов в области переработки отходов.

РЭО оказывает поддержку проекту «Биотехнологические решения в рециклинге органических и промышленных отходов», в рамках которого ученые работают над созданием передовых технологий переработки отходов, образующихся в мясной и резинотехнической промышленности. В будущем планируется расширить исследования на сельскохозяйственные, золошлаковые, растительные и текстильные отходы, а также на методы компостирования.

РЭУ им. Г.В. Плеханова предлагает шесть образовательных программ, разработанных совместно с РЭО: программу бакалавриата «Экология и экономика природопользования», две магистерские программы «Зеленая экономика и управление ресурсами» и «ESG-трансформация предприятий», а также три программы дополнительного профессионального образования: «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы», «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» и «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России».

В настоящее время ведется прием заявок на программу «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы». РЭУ им. Плеханова входит в состав Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, который был основан РЭО в 2021 году. В состав консорциума входят 26 высших учебных заведений, а также отраслевые компании и ключевые участники рынка обращения с отходами.