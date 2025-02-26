РЭО поделился успехами победителей «Зеленой премии — 2024»: расширение деятельности и приобретение нового оборудования

Победители «Зеленой премии» в категории «Экологическое предпринимательство» рассказали Российскому экологическому оператору о дальнейшем развитии своих инициатив. Тройку лидеров составили проект «Зеленая разведка», обучающий молодежь из отдаленных районов созданию «лесных брендов» на основе дикоросов; художественный МУзей МУсора, продвигающий устойчивое обращение с отходами; и проект Greena Avocadova, разрабатывающий экологически чистую твердую косметику, сокращая использование пластика и потребление ресурсов.

«Номинация "Экологическое предпринимательство" нацелена на поддержку местных проектов, авторы которых реализуют свои бизнес-идеи, заботясь об окружающей среде. На "Зеленой премии — 2024" победили три проекта, демонстрирующие, как небольшая команда может создать что-то уникальное, прибыльное и экологичное. После победы они продолжили развивать свои проекты, что также является целью конкурса», – отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Первое место занял социальный проект «Зеленая разведка» (Игорь Яковлев, Ксения Соболевская). С 2021 года они помогают молодежи из отдаленных регионов развивать экологическое просвещение и зарабатывать на местных природных ресурсах. Посредством лекций, мастер-классов и эко-экспедиций команда обучает поиску, переработке и экологичному использованию дикорастущих растений и грибов. Это способствует формированию экологической культуры, раскрывает потенциал лесных территорий и создает новые «лесные бренды», позволяя молодым людям развивать свои регионы, не покидая их.

После победы команда разработала обновленную концепцию, позволяющую участвовать в проекте людям с ограниченными возможностями. В планах — организация лесных лагерей и полевых выходов в Архангельской области, на Кавказе и в Сибири. Кроме того, «Зеленая разведка» откроет лагерь на базе своего штаба, дома Ильина, и на базе лесничества Нюхчи, рассчитанный на 25 человек за смену. В перспективе – создание шмелевой фермы, разведение муравьев в лесу, проведение гастрономических туров и иммерсивных ужинов по всей России.

Второе место досталось художественному МУзею МУсора (Юлия Матренина). Арт-пространство МУ МУ представляет экспозицию, созданную из бытовых отходов, на площади 1000 кв. м. Экспонаты из пластиковых бутылок, банок и деталей демонстрируют, как из ненужных вещей можно создавать произведения искусства. Музей не акцентирует внимание на экологических проблемах, а показывает, что творчество может вызывать положительные эмоции и удивление. Ежегодно МУ МУ посещают 50 000 человек, и каждый находит в нем что-то близкое, будь то ностальгия по детству или мечты о музыкальной карьере.

«Мы открыли вторую площадку музея, занимаемся ее развитием и поиском новых экспонатов. Если раньше музей занимал 1000 квадратных метров, то теперь — 2000. В будущем планируем провести фестиваль для молодых художников и дизайнеров – конкурс арт-объектов из вторсырья. Кроме того, ежегодно проводим семейный фестиваль воздушных змеев», – рассказала директор МУзея МУсора «МуМу» Юлия Матренина.

Фестиваль воздушных змеев от музея «МуМу» запланирован на август, а арт-фестиваль — на сентябрь.

Третье место занял проект Greena Avocadova (Наталья Прозорова, Алиса Синева, Анастасия Неуструева, Дарья Чернова, Елена Макарова, Алия Лихобабина, Сергей Лихобабин, Сергей Варфоломеев). Greena Avocadova производит экологичную твердую косметику, исключая пластиковую упаковку, тестирование на животных и компоненты животного происхождения. За пять лет было произведено 58 тысяч единиц продукции, что позволило избежать использования 44 тысяч пластиковых флаконов и тюбиков общим весом около 3 тонн. Твердая косметика, заменяющая две упаковки жидкой, является более экономичной и требует меньшего количества ресурсов, таких как электроэнергия и вода.

«Я приобрела оборудование для производства: для фасовки кремов и гелей, пресс для изготовления шампуней и мыла, а также варочный котел на 50 литров. Планирую развивать направление контрактного производства (изготовление косметики под брендами заказчиков), так как есть большой спрос на твердую косметику, и это говорит о том, что люди начинают заботиться об экологии», – отметила основатель бренда Greena Avocadova Наталья Прозорова.

«Зеленая Премия» призвана отмечать достижения в сфере охраны окружающей среды, экологического образования, внедрения передовых практик в природоохранной деятельности и лидерства в области экологии. Конкурс проводится ежегодно в несколько этапов, а награждение победителей проходит в конце года.