РЭО подготовил поправки для изменения ценообразования за вывоз мусора

Российский экологический оператор в кооперации с Министерством природных ресурсов и экологии разработал и направил в правительство проект корректировок к постановлению Правительства РФ № 1390 от 26 августа 2023 года. Цель документа — скорректировать методику оценки объема коммунальных отходов, за который производится оплата, для максимального сближения расчетных показателей с реальным положением дел.

До настоящего времени при установлении нормативов для населения, проживающего в многоквартирных и частных домах, использовался исключительно метод инструментальных замеров твердых коммунальных отходов (ТКО). Эта процедура требовала от региональных специалистов проведения натурных измерений в каждом сезоне, причем каждый такой цикл занимал неделю. На основе собранных сведений впоследствии определялся норматив накопления, что было довольно продолжительной и трудоемкой практикой. Ключевым нововведением представленного проекта является отмена прежнего ограничения, которое не позволяло применять для указанных категорий жилья расчет нормативов методом сравнительного анализа.

Метод сравнительного анализа базируется на расчетной формуле, где базовый показатель умножается на определенный коэффициент. Значения этих коэффициентов были выведены по итогам специализированных исследований, проведенных ППК «РЭО». Подобный подход позволит существенно приблизить расчетные величины к фактическим объемам образуемых отходов, минимизировав тем самым риски возможных искажений в нормативах.

Отдельное значимое изменение в проекте постановления затрагивает обращение с эпидемиологически безопасными медицинскими отходами, относящимися к классу А. В соответствии с предлагаемой нормой, для медицинских учреждений также вводится возможность установления нормативов их накопления через применение сравнительного анализа. Это новшество избавит от необходимости организации регулярных и финансово затратных сезонных замеров.