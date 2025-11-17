РЭО показал итоги заочного тура студенческой конференции по циклической экономике

«Интерес студентов к теме циркулярной экономики растет год от года. Представленные работы свидетельствуют о серьезной подготовке и неподдельной заинтересованности молодежи в поиске новаторских решений экологических проблем страны. Поддержка подобных начинаний – наш приоритет, так как именно они содействуют формированию будущих специалистов в данной области», – отметили в пресс-службе РЭО.

Десять финалистов будут приглашены к участию в очном этапе конференции, где у них будет возможность побороться за пять разовых стипендий от РЭО в размере 150 тысяч рублей, присуждаемых по итогам защиты проектов. Двадцать лучших работ войдут в сборник тезисов конференции.