РЭО предложил добавить топливо из отходов в список возобновляемых источников энергии

В ходе экспертной дискуссии, организованной Комиссией по утилизации при Совете ТПП РФ по вопросам развития циклической экономики и экологии, обсуждались перспективы расширения изготовления и применения альтернативных видов топлива в различных секторах промышленности. РЭО предложил тщательно изучить возможность предоставления государственной поддержки для развития инфраструктуры, необходимой для производства и применения RDF-топлива, которое получается из горючих фракций, извлеченных в процессе сортировки твердых бытовых отходов (ТБО). Также эксперты РЭО выразили мнение о целесообразности добавления производства тепла и электроэнергии с использованием альтернативных видов топлива в перечень возобновляемых энергетических источников.

По словам Игоря Забралова, главы направления по развитию циклической экономики РЭО, к 2030 году количество образующихся в России ТБО может достигнуть отметки в 48 млн тонн, что позволит ежегодно выпускать до 12 млн тонн RDF-топлива, которое можно использовать в промышленной сфере, например, на цементных предприятиях. Он подчеркнул, что для стимулирования роста инфраструктуры по производству RDF-топлива и привлечения инвестиционных вложений необходимо разработать механизмы государственной поддержки.

С целью ускорения развития сектора переработки мусора и внедрения соответствующих мер поддержки, РЭО предлагает урегулировать производство RDF-топлива путем внесения определенных изменений в федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и постановление Правительства РФ № 484 от 30 мая 2016 года «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами». В данное время специалисты РЭО совместно с Министерством природных ресурсов занимаются разработкой соответствующих предложений по корректировке нормативной базы.

Глава комиссии по утилизации Совета ТПП РФ Елена Вишнякова отметила, что у операторов, занимающихся отходами, есть несколько вариантов: перерабатывать, захоранивать или же производить RDF-топливо. Последний вариант дает возможность сократить объемы захоронения мусора примерно на 20% за счет переработки многослойных полимеров, а также бракованной бумаги и текстиля. Для цементных заводов использование RDF-топлива предоставляет возможность сэкономить невозобновляемые природные ресурсы, такие как природный газ. Однако она отметила, что на сегодняшний день экономическая целесообразность такой утилизации не стабилизирована. Эффективная поддержка со стороны государства позволит сделать этот процесс экономически выгодным и даст стимул для развития производства и потребления топлива, попутно уменьшая нагрузку на природные ресурсы и сокращая объемы захоронения мусора.

Государственная поддержка создаст благоприятные условия для строительства предприятий по производству RDF-топлива и расширения сферы его применения. Это аналогично поможет развитию технологий пиролиза и газификации, в результате которых при термическом разложении мусора в условиях недостатка кислорода и с добавлением катализаторов получаются полезные продукты, такие как пиролизная жидкость и синтез-газ, которые можно использовать для получения тепла и электроэнергии, а также в химической индустрии. Поддержка обеспечит расширение переработки отходов, сделает ее прибыльной и значительно снизит объем их захоронения на полигонах.

Ранее, в рамках отраслевой программы под названием «Использование альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве на 2022–2030 годы», РЭО вместе с Минпромторгом РФ провели оценку потенциала применения альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве. Из 144 предприятий цементной и металлургической индустрии 31 цементное предприятие и одно металлургическое выразили готовность заменить традиционные разновидности топлива альтернативными. На начальном этапе реализации программы эти предприятия смогут в год использовать до 1,8 млн тонн RDF-топлива.

Чтобы обеспечить подобный объем производства, необходимо построить минимум 37 заводов. В настоящее время в России работают шесть предприятий по производству альтернативного топлива, обладающих общей мощностью свыше 530 тысяч тонн.