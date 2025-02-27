РЭО предложил проводить мониторинг мусорных полигонов каждые три года с использованием дронов

РЭО разработал новые правила инвентаризации мест размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), предлагающие проводить ее раз в три года, а не в пять, с применением беспилотных летательных аппаратов. Это позволит получать более свежую информацию о заполненности полигонов и принимать взвешенные решения о создании новых объектов обращения с отходами. Об этом заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев на заседании штаба по организации обращения с ТКО, проходившем в Координационном центре Правительства РФ.

Инициативы Российского экологического оператора

Правила инвентаризации объектов размещения ТКО — это проект приказа, разрабатываемый РЭО в рамках работы штаба. Работа над документом завершена, и он передан на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти.

«Необходимость в разработке этого приказа вызвана многочисленными спорами владельцев объектов с надзорными органами относительно остаточной емкости и других характеристик полигонов. Сейчас процедура выстроена таким образом, что владелец объекта проводит его инвентаризацию сам раз в 5 лет. Четких требований к инвентаризации не прописано. Итоговый документ — "характеристика объекта" справочно направляется в Росприроднадзор, который может их использовать, а может и не учитывать. Мы такой подход постарались изменить. Если говорить об общих требованиях к проведению инвентаризации, то требуем проведения инвентаризации не реже, чем один раз в три года. Ранее было — один раз в пять лет. Это позволит получать более актуальную информацию о состоянии объектов, в том числе их заполняемости», – пояснил Денис Буцаев.

РЭО также предлагает расширить перечень информации, используемой для инвентаризации, включив в него проектную документацию, данные обследований, результаты мониторинга окружающей среды и другие материалы.

Владельцы объектов должны будут предоставлять сведения о технических устройствах, таких как системы весового контроля, фото- и видеофиксации движения транспорта, ванны для дезинфекции и радиационного контроля. В характеристике необходимо указывать остаточную вместимость полигона и процент его заполненности на дату проведения инвентаризации.

Полученные данные будут использоваться при включении объектов размещения отходов в государственный реестр, установлении лимитов на размещение отходов, разработке территориальных схем обращения с отходами и контроле за реализацией инвестиционных и производственных программ в сфере обращения с ТКО.

Обязательным элементом обследования станет видеосъемка с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) и фотосъемка в формате панорамы 360 градусов, позволяющие оценить состояние полигонов дистанционно.

Процедура инвентаризации стала более технологичной, добавил глава РЭО. Основу составляет воздушно-лазерное сканирование с применением беспилотников, что позволяет снизить затраты и получить полную и качественную информацию о состоянии полигонов. Результаты облетов доступны в Федеральной государственной информационной системе учета ТКО (ФГИС УТКО) в режиме реального времени.

Воздушное сканирование позволяет РЭО получать цифровые трехмерные данные. Сравнение трехмерных моделей полигонов, сделанных в разные годы, дает возможность оценивать объем отходов, завезенных на полигон между обследованиями, что важно для тарифного регулирования, отметил Денис Буцаев.

Использование БАС также позволяет оценить количество птиц на объекте, а тепловизионная съемка – выявить риски возгорания полигонов. Для автоматизированного выявления нарушений применяются нейросети.

В районах с ограничениями для полетов беспилотников предлагается проводить наземное лазерное сканирование. «Это более трудоемкий процесс, но у нас есть опыт таких исследований, в частности, так оценивалось состояние объектов размещения отходов в новых регионах», – сказал гендиректор РЭО.

РЭО реализует проект по воздушно-лазерному сканированию действующих объектов размещения ТКО с 2022 года. Проведено около тысячи облетов, и методология таких обследований была тщательно отработана. Программа включена в федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», который планируется реализовать до 2030 года.

Проект приказа предусматривает возможность бесплатного использования данных, полученных РЭО при воздушном мониторинге.

«Это позволяет нам минимизировать расходы и обеспечить беспристрастность при проведении обследований, что особенно важно, учитывая количество нарушений, выявляемых в ходе облетов», – добавил Денис Буцаев.

Новый порядок инвентаризации полигонов позволит унифицировать и автоматизировать процесс, обеспечить полноту и непротиворечивость данных, а также повысить качество государственного контроля и решений по регулированию деятельности по захоронению ТКО.

Проблемные регионы

В ходе заседания штаба глава РЭО обсудил с представителями регионов исполнение дорожных карт по всем аспектам функционирования системы обращения с ТКО.

По устойчивости региональных операторов в "желтой" зоне находятся 39 субъектов РФ, в "красной" зоне субъекты отсутствуют. Из 39 дорожных карт по нормализации деятельности региональных операторов во ФГИС УТКО внесено 32 карты.

Оставшимся регионам, а именно Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республикам, Республике Алтай, необходимо срочно обеспечить внесение дорожных карт в систему. Карелия по итогам мониторинга за декабрь 2024 года перешла из зеленой зоны в желтую, в связи с чем региону необходимо разработать и утвердить дорожную карту до 27 марта 2025 года, сообщил Денис Буцаев.

По обеспеченности специализированной техникой для вывоза ТКО в желтой и красной зонах находятся 28 субъектов РФ, из которых 23 региона утвердили дорожные карты.

Во ФГИС УТКО по обеспеченности специализированной техникой из 23 регионов, утвердивших дорожные карты, внесли данные только 19 субъектов. Республике Алтай, Курской области, ЛНР, КЧР необходимо оперативно внести дорожные карты в систему. Отсутствие дорожных карт в электронном формате в системе означает их неисполнение, пояснил Денис Буцаев.

Отдельно нарушение сроков реализации дорожных карт зафиксировано в Краснодарском крае.

По обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами в красной и желтой зонах находятся 37 субъектов РФ. Дорожную карту не утвердил Камчатский край, а Кабардино-Балкарская республика, Алтай и Бурятия не внесли информацию во ФГИС УТКО. Псковская область, Республика Тыва, Ростовская область и Удмуртская республика не исполняют дорожные карты.

«За период с прошлого штаба по этому блоку 8 регионов требуемую информацию прислали и число просрочек существенно сократилось. По многим присланным дорожным картам у нас есть замечания, связанные с некорректно определенной потребностью по отдельным муниципалитетам и с низким объемом финансирования. Объем финансирования в некоторых случаях достигает четверти от заявленной потребности в контейнерах. На следующем штабе мы выделим те регионы, которые такие замечания не устранили», – добавил глава РЭО.

Нарушения исполнения дорожных карт по инфраструктуре выявлены в 10 субъектах РФ: Краснодарском крае, Ульяновской, Иркутской, Воронежской областях, Красноярском крае, Сахалинской области, Республиках Крым, Башкортостан, Тверской области и Республике Северная Осетия.

В ходе заседания штаба глава РЭО обсудил проблематику со всеми отстающими регионами, были определены новые сроки и статусы.