РЭО представил информацию о достижениях победителей «Зеленой премии 2024» в номинации «Студенчество»

Молодые специалисты в сфере охраны окружающей среды представляли результаты своих исследований на международных конференциях, оказывали помощь в преодолении последствий аварийных ситуаций, были избраны в состав городских советов, публиковали научные работы и запускали собственные проекты, направленные на устойчивое развитие.

«Премия служит не только инструментом для поиска перспективных начинаний, но и платформой для личностного роста. Мы наблюдаем, как наши лауреаты продолжают активно работать: участвуют в международных научных форумах, внедряют экологические проекты, работают в муниципальных органах власти. Это прекрасная возможность для развития лидерских качеств, где забота об экологии становится стимулом для прогресса», — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Ксения Серомлянова (РУДН) представила свою работу на международной научной конференции EPEMR 2025, проходившей в Китае, где рассказала о разработке экологически безопасного материала для обнаружения воды. В промышленности это позволяет предотвращать аварии, обеспечивать контроль качества продукции и снижать негативное воздействие на окружающую среду. Своевременное обнаружение утечек воды способствует сохранению водных ресурсов, что особенно актуально в условиях растущего дефицита пресной воды в мире. Результаты работы финалистки «Зеленой премии» будут опубликованы в научном журнале, индексируемом в базах El и Scopus.

«Получение „Зеленой премии“ стало не только признанием моих заслуг, но и мощным стимулом для дальнейшего развития моей научной карьеры. Эта награда вдохновила меня на новые исследования и укрепила мою уверенность в значимости выбранной области. Я смогла представить свою научную работу на престижной Международной академической конференции по защите окружающей среды, экологическому мониторингу и восстановлению (EPEMR 2025), которая состоялась в апреле в городе Сиань (Китай)», — поделилась Ксения.

Алексей Чаусов (Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса) не только прошел образовательные курсы от РЭО и защитил диссертацию по экономике замкнутого цикла, но и в сотрудничестве с «Экосистемой» разработал проект «Экологическая битва». Он нацелен на восстановление территорий, пострадавших в результате военных действий.

«Недавно вернулся из Анапы, где помогал коллегам в штабе с устранением последствий чрезвычайной ситуации на Черном море. Также прошел обучение в РЭУ им. Г. В. Плеханова по экономике замкнутого цикла от ППК РЭО, ожидаю получения документа о повышении квалификации. Совместно с Волгоградским региональным отделением „Экосистемы“ разработали проект под названием „Экологическая битва“», — рассказал Алексей.

Дарья Персиянова (МГТУ им. Баумана, Мытищинский филиал) активно участвует в общественной жизни молодежи: она участвовала в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Анапе, организовывала форумы, вошла в молодежный совет при главе Мытищ и оказывала содействие в проведении субботника РЭО на Перемиловской высоте.

«Я была координатором делегации от Московской области при ликвидации последствий ЧС в Анапе, программным менеджером на форуме „Экосистема“, организатором регионального форума „Делай! Подмосковье“, являюсь частью организационной команды федерального субботника в рамках акции „Мы за чистоту“, который прошел на Перемиловской высоте 26 апреля. Я стала членом молодежного совета при главе городского округа Мытищи», — сообщила Дарья.

Совет, в состав которого вошла финалистка «Зеленой премии», занимается выявлением проблем молодежи в городе, обсуждает с администрацией вклад молодежи в развитие города и определяет, что необходимо для улучшения условий жизни и работы.

«Участники „Зеленой премии“ не только продолжают экологическую деятельность, но и становятся ролевыми моделями для своих сверстников, привлекая других студентов к проектам, связанным с устойчивым развитием. Поддержка таких инициатив важная составляющая планомерной работы РЭО и Консорциума в сфере экологического образования», — добавил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Каждый победитель в категории «Студенчество» получил разовую стипендию в размере 150 тысяч рублей (до налогообложения).