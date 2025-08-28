РЭО представил мобильное приложение, предназначенное для проведения замеров объема отходов на контейнерных площадках

Эти измерения имеют решающее значение для определения точных нормативов образования твердых коммунальных отходов (ТКО), которые, в свою очередь, служат основанием для расчета тарифов на транспортировку и переработку.

В пресс-службе Российского экологического оператора подчеркнули, что компания продолжает активно внедрять цифровые технологии в сферу обращения с отходами. Обновленный модуль поддержки проведения замеров и расчета нормативов накопления ТКО призван предоставить актуальную и унифицированную информацию о замерах, используемых для определения нормативов, влияющих на тарифы в сфере ЖКХ. Мобильное приложение, разработанное для упрощения работы с этим модулем, являющимся компонентом федеральной государственной информационной системы учета отходов (ФГИС УТКО), предназначено для специалистов-замерщиков, привлекаемых органами исполнительной власти.

Задание на проведение замеров создается в модуле замеров ФГИС УТКО, где указывается исполнитель (подрядчик), информация о контракте, а также список мест сбора отходов, которые необходимо измерить.

После авторизации через систему электронной идентификации специалист по замерам выбирает площадки, на которых будет производиться замер, и проводит измерения каждого контейнера, информация о котором уже есть в ФГИС УТКО. Полученные данные моментально передаются в мобильное приложение.

Приложение также позволяет осуществлять аудио- и фотофиксацию процесса измерений, что значительно повышает прозрачность и достоверность результатов.

По окончании замеров все собранные данные автоматически загружаются в модуль замеров ФГИС УТКО.

Алексей Буров, заместитель генерального директора РЭО по цифровизации, отметил, что мобильное приложение обеспечивает регистрацию всех этапов и результатов измерений объема отходов и их немедленную передачу в ФГИС УТКО. Он подчеркнул, что благодаря удобству использования и контролю на всех этапах, процесс замеров через мобильное приложение становится максимально продуктивным.

Модуль и мобильное приложение разработаны в строгом соответствии с действующим законодательством, а именно с приложением № 7 к Приказу № 919, касающимся информации об измерениях количества твердых коммунальных отходов.

Стоит напомнить, что в августе 2023 года Правительство РФ утвердило Правила определения нормативов накопления ТКО (Постановление № 1390), которые устанавливают обязательную фото- и видеосъемку при проведении замеров, а также проверку наличия уплотнения отходов в контейнерах. Замеры должны проводиться ежедневно в течение недели каждого времени года, при этом измерение количества отходов должно быть синхронизировано с ежедневным вывозом ТКО.

Кроме того, согласно приказу Минприроды России № 919 от 26 декабря 2022 года, органы исполнительной власти субъектов РФ обязаны публиковать информацию о проводимых измерениях объема отходов в ФГИС УТКО, начиная с 1 декабря 2023 года.