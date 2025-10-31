РЭО представил предварительные итоги по закупкам контейнеров и мусоровозов регионами

Согласно информации, прозвучавшей на совещании оперативного штаба по вопросам организации системы обращения с отходами, прошедшем в Координационном центре Правительства РФ, большинство регионов успешно справились с задачами по закупке мусоровозов и контейнеров для сбора ТКО. Подготовкой данных занимались аналитики РЭО.

«За последнюю неделю Республика Крым полностью закрыла свою потребность в обновлении автопарка спецтехники, закупив 20 новых мусоровозов. Выражаем признательность региону за оперативность. Дополнительные партии контейнеров приобретены в Липецкой области, Приморском крае, Республике Саха (Якутия) и Удмуртской Республике. Единственным регионом, который пока не выполнил план закупок техники на текущий год, является Курская область, которой необходимо приобрести 6 мусоровозов», – отметил заместитель главы Минприроды Денис Буцаев.

Несмотря на положительную динамику, девять регионов все еще находятся в зоне риска по недостаточному уровню оснащенности спецтехникой для вывоза ТКО. Общий недостаток техники по стране составляет 318 единиц.

За последнюю неделю возможностью льготного лизинга для приобретения необходимой техники среди регионов с дефицитом воспользовалась только Новгородская область, подав заявку на приобретение одного мусоровоза.

Положение дел с созданием контейнерных площадок в регионах приближается к завершению.