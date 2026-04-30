Не цветом единым: диетолог из Подмосковья назвала пять признаков сладких мандаринов без косточек

Диетолог Мария Стаховская в интервью изданию REGIONS раскрыла простые способы выбора сладких и сочных мандаринов. Эксперт предупреждает: ярко-оранжевый цвет и глянцевая кожура не гарантируют вкуса — блеск часто появляется из-за восковой обработки для продления срока хранения.

Стаховская называет пять ключевых параметров. Первый и самый важный — вес. Хороший мандарин должен быть тяжелым для своего размера: чем тяжелее, тем больше сока. Легкие плоды с высокой вероятностью окажутся сухими. Второй — кожура: равномерная, матовая, чуть пористая, без темных пятен и вмятин. Слишком тонкая обтяжка бывает у недозрелых, а толстая и бугристая — у перезревших или залежалых. Третий — запах: спелый мандарин пахнет даже через кожуру, отсутствие аромата говорит об искусственном дозаривании. Четвертый — плодоножка и листья (если есть): зеленые, сухие, но не вялые и не черные. Пятый — целостность: никаких трещин, повреждений или следов плесени.

Самые надежные сорта, по мнению диетолога, — клементин (гибрид мандарина и апельсина, сладкий, почти без косточек), муркотт (медовая сладость, плотная кожура), сатсума (японский сорт из Абхазии, тонкокожий) и танжело (гибрид с грейпфрутом, сочный, с кисло-сладкой нотой). Косточек бояться не стоит: их наличие никак не связано со вкусом, а природные сорта с косточками часто оказываются ароматнее.

Эксперт рекомендует покупать мандарины в местах с хорошей оборачиваемостью товара, избегать закрытых пластиковых контейнеров. Дома хранить в прохладном темном месте в сетке или корзине, но не в полиэтиленовом пакете — иначе быстро появится плесень. Признаки порчи: мягкие водянистые участки, белый налет, кислый запах или пустота внутри при взвешивании.

