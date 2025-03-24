РЭО примет участие в организации Wasma-2025

Российский экологический оператор (РЭО) будет одним из главных партнеров 21-й Международной выставки Wasma, посвященной вопросам экологии, которая пройдет в Москве с 25 по 27 марта. Это значимое событие для отрасли, которое соберет ведущих производителей экологического оборудования, экспертов по переработке, региональных операторов, специалистов-экологов промышленных предприятий, а также представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

«Выставка Wasma давно зарекомендовала себя как важная платформа для обмена опытом и демонстрации инновационных решений в сфере управления отходами и экологических технологий. В этом году мы расширяем ее тематику, включая все аспекты развития экономики замкнутого цикла. РЭО, как ключевой институт в этой области, поддерживает инициативы по внедрению передовых технологий переработки и утилизации, выступая в роли соорганизатора этого мероприятия», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 2024 году структура выставки была усовершенствована и включает в себя обновленные тематические разделы: современные технологии в области обращения с отходами, методы рециклинга и восстановления ресурсов, системы очистки и подготовки воды, специализированная техника для коммунального хозяйства, экологический мониторинг, промышленные решения для очистки воздуха, а также цифровые и IT-решения для автоматизации экологических процессов.

Помимо основной экспозиции, в рамках выставки запланирован ряд масштабных деловых мероприятий, таких как Международный конгресс экологических технологий, Конференция, посвященная вопросам очистки промышленных и бытовых сточных вод, Международный форум по проблемам ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также образовательный Лекторий, посвященный различным видам отходов.

Посетители выставки смогут участвовать в интерактивных мероприятиях, включая создание арт-объектов из переработанных материалов под руководством художника Артура Пальчика, а также посетить мастерскую переработки «Зеленый фургон», где можно будет ознакомиться с процессом переработки пластика и текстиля и попробовать свои силы в этом деле.

В этом году в выставке примут участие 70 компаний из России, Беларуси, Индии и Китая. Они представят передовые решения в области сбора, транспортировки, сортировки, хранения и переработки отходов, а также технологии очистки воды, промышленной фильтрации воздуха и автоматизированного управления экологическими процессами.