РЭО принял участие в международном дне «Ноль отходов»

Представители Российского экологического оператора (РЭО) стали участниками мероприятия, приуроченного к международному дню «Ноль отходов» (Zero Waste), которое состоялось в Институте имени Юнуса Эмре под кураторством первой леди Турции Эмине Эрдоган.

В ходе встречи с Чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в России Танжу Бильгичем стороны обсудили перспективы сотрудничества в области экономики замкнутого цикла и договорились о развитии взаимодействия на будущих мероприятиях, а также об обмене технологиями в сфере обращения с отходами.

В мероприятии также приняли участие спецпредставитель президента России по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Кононученко и послы иностранных государств.

В пресс-службе РЭО подчеркнули, что компания поддерживает проведение форумов и выставок для продвижения международной экологической повестки. По словам представителей оператора, такие встречи способствуют развитию компетенций в области обращения с отходами и внедрения принципов циклической экономики.