РЭО приступил к проработке запрета на размещение органики вблизи аэродромов

Российский экологический оператор выступил с инициативой разработки комплекса мер, направленных на прекращение захоронения органических отходов на полигонах, расположенных в окрестностях аэропортов. Цель данной инициативы — предотвратить скопление птиц в местах складирования твердых коммунальных отходов (ТКО).

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, компания предлагает ввести запрет на захоронение органических фракций на полигонах, находящихся в приаэродромных зонах. Это, по его мнению, приведет к значительному снижению скопления птиц, привлекаемых такими объектами, в частности, в 6 подзоне. Он подчеркнул, что отходы, не подвергшиеся предварительной обработке и сортировке, включая органические компоненты, не должны попадать на полигоны.

Планируется реализовать данное предложение путем внесения корректировок в действующие правила разработки территориальных схем обращения с ТКО (Единые требования к объектам обращения с ТКО №1657).

РЭО предлагает установить датой вступления в силу новых правил 2030 год, что согласуется с указом президента о достижении 100% обработки отходов к указанному сроку.

В настоящий момент Российский экологический оператор ведет подготовку официальных предложений для их последующей передачи в Министерство природных ресурсов.