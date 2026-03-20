РЭО призвал регионы считать норматив накопления ТКО по новым правилам

В России вступили в силу скорректированные Правила №1390, устанавливающие обновленный механизм определения нормативов образования отходов для населения, проживающего в МКД и частном жилом секторе, а также для организаций, генерирующих медицинские отходы класса «А». Для этих категорий стал допустим расчетный метод на основе сравнительного анализа вместо обязательных инструментальных замеров. Российский экологический оператор рекомендовал субъектам РФ привести свои нормативы в соответствие с новым порядком до 1 июля 2027 года.

На текущий момент (март 2026 года) процесс актуализации характеризуется такими данными: в 19 субъектах нормативы уже утверждены или измерительные работы окончательно завершены, еще в 38 регионах мероприятия по замерам находятся в активной фазе.

В то же время в 28 субъектах выявлены отставания от графика, причем в 15 из них ситуация оценивается как критическая. К числу таких регионов относятся Архангельская, Омская, Орловская, Курская, Ярославская, Томская, Саратовская, Новгородская области, Камчатский и Краснодарский края, Республики Тыва, Крым, Дагестан и Марий Эл, а также город Севастополь.